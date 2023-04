Cười nghiêng ngả nhan sắc hot girl Xoài Non bị chồng “dìm hàng“

Xemesis và hot girl Xoài Non là một trong những cặp đôi đình đám của giới streamer. Đôi vợ chồng trẻ được đông đảo người hâm mộ yêu mến bởi độ dễ thương và chuyện tình vừa chân thành vừa hài hước của họ. Mới đây, Xemesis khiến mọi người chú ý bởi khoảnh khắc hài hước, anh tung ảnh dìm của cô vợ Xoài Non. Đính kèm hình ảnh, anh chàng "streamer giàu nhất Việt Nam" chia sẻ thêm dòng trạng thái: "Cách các bạn nhìn vợ tui với cách tui nhìn nó khác nhau nhiều lắm…". Nhìn vào bức ảnh có thể thấy hot girl Sài thành đang tạo kiểu "tấu hài" để trêu chồng. Được chồng chụp lại, thế nhưng không ngờ anh còn đăng lên mạng khiến nhiều người không nhịn được cười. Bên dưới phần bình luận, nhiều người thích thú với hành động dìm nhan sắc vợ của Xemesis. Tuy vậy, dù là những bức ảnh không có sự chuẩn bị trước nhưng Xoài Non vẫn được nhận xét là xinh bất chấp, mọi biểu cảm của cô nàng đều vô cùng đáng yêu. Qua đây, một lần này, hot girl sinh năm 2002 một lần nữa đã chứng minh nhan sắc "không góc chết" của mình. Dù cách nhau đến gần 1 con giáp, song Xemesis và Xoài Non vẫn như hai đôi bạn trẻ thường xuyên "troll" nhau và chia sẻ lên MXH. Xoài Non hoạt động nhiều trên MXH qua vai trò mẫu ảnh, quảng cáo,... Dù được gả nhà hào môn, song cô nàng sinh năm 2002 vẫn tự lập với công việc riêng của mình, cô và chồng hiện đang kinh doanh một cửa hàng đồ ăn. Xoài Non không những được chồng yêu thương mà còn được lòng cả bố mẹ chồng. Trước đó từng chia sẻ với khán giả, Xoài Non tâm sự sẽ được tặng quà khủng nếu sinh được em bé dù là trai hay gái. Ảnh: FBNV

