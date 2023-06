Văn Hậu đưa bạn gái về quê, fan hâm mộ mong ngóng tin vui

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hiện đang là cặp đôi đẹp trong làng bóng đá. Dù đã dính tin hẹn hò từ tháng 10/2020 nhưng cặp đôi chỉ mới công khai mối quan hệ vào tháng 8/2022. Mới đây, cặp đôi gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc cùng nhau về thăm quê cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Khi hoàn thành nhiệm vụ cùng ĐT Việt Nam cũng như thi đấu xong vòng 12 V.league 2023 anh chàng lái xe đưa bạn gái Doãn Hải My về thăm quê. Đây không phải lần đầu Doãn Hải My về quê Văn Hậu, trước đó cặp đôi từng chia sẻ khoảnh khắc cùng nhau về quê ăn Tết. Cặp đôi ngồi trên xế hộp sang chảnh, vui vẻ check- in ghi dấu hành trình. Doãn Hải My diện áo phông trắng đơn giản vẫn trẻ trung, xinh đẹp nổi bật. Mỗi lần về quê bạn trai, Hải My thường chọn phong cách ăn mặc đơn giản, gọn gàng. Nàng WAG còn biết cách ghi điểm trong mắt bố mẹ Văn Hậu bởi sự chăm chỉ, đảm đang, sẵn sàng xắn tay rửa bát phụ giúp việc nhà. Kể từ khi quyết định công khai mối quan hệ, cả hai dường như thoải mái hơn trong việc xuất hiện trước người hâm mộ. Cặp đôi cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh sánh đôi cùng nhau tại hàng loạt các sự kiện, hoạt động hàng ngày. Hiện tại cặp đôi khiến người hâm mộ mong ngóng về cái kết trong tương lai gần nhất. Ảnh: FBNV

