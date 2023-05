Sướng như bạn gái Đoàn Văn Hậu, sở hữu cơ địa "ăn không béo"

Doãn Hải My là thí sinh nổi bật trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô đạt danh hiệu Người đẹp tài năng, Top 10 cuộc thi nhan sắc năm ấy. Bước ra từ cuộc thi này, bạn gái Đoàn Văn Hậu tập trung cho công việc học hành và tập kinh doanh. Nói về cuộc sống sau khi nhan sắc, Doãn Hải My cho biết: "Sau khi cuộc thi kết thúc, My thấy bản thân trưởng thành hơn. Đặc biệt, mình còn rất hạnh phúc khi nhận được thêm nhiều sự quan tâm, yêu thương và ủng hộ của khán giả... Đó là nguồn động lực rất lớn của My. Bên cạnh đó, mình cũng trở nên bận rộn hơn trước bởi vừa phải hoàn thành tốt việc học ở trường, vừa phải đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc". Bạn gái Đoàn Văn Hậu nói thêm. Không chỉ hoàn thiện về bản thân trong học hành lẫn công việc, Doãn Hải My còn chăm chút cho nhan sắc mỗi ngày. Từ sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Doãn Hải My vẫn duy trì số đo ba vòng 78-55-89 cm. Nhiều khán giả quan tâm cách cô tập luyện để có vóc dáng mảnh mai. Doãn Hải My cho biết cô có vòng eo 55 cm phần lớn nhờ cơ địa "ăn mãi không béo". Người đẹp may mắn được thừa hưởng vóc dáng gọn gàng từ bố mẹ nên không cần ăn kiêng mà vẫn duy trì được thân hình. Tuy nhiên, mỹ nhân sinh năm 2001 cũng chú ý đến việc tập luyện để vóc dáng thêm săn chắc, khỏe khoắn. Doãn Hải My bắt đầu tập gym từ năm lớp 9, kết hợp việc uống nhiều sữa tươi để phát triển chiều cao. Thời điểm hiện tại, bạn gái Đoàn Văn Hậu vẫn đều đặn đi gym, bơi lội và chạy bộ để giữ vững phong độ body.

