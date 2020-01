U23 Việt Nam vì sai lầm, Bùi Tiến Dũng trải lòng đẫm nước mắt

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên kết thúc trong cảm xúc tiếc nuối của người hâm mộ, thế nhưng đây thật sự là kết quả xứng đáng bởi các cầu thủ chơi quá rời rạc. Trong đội hình chỉ có Quang Hải, Đình Trọng là điểm sáng, vất vả "gánh team" trong suốt hơn 90 phút. Kết quả, Việt Nam nhận 2 bàn thua, Đình Trọng rời sân khi trận đấu chưa kết thúc vì nhận 2 thẻ vàng. Thủ môn Bùi Tiến Dũng là người bị chỉ trích nhiều nhất sau khi trận đấu kết thúc. Với sai lầm cơ bản mà một thủ thành chuyên nghiệp không được phép mắc phải anh đã khiến đội tuyển U23 Việt Nam phải nhận bàn thua cay đắng không lâu sau khi Tiến Linh lập công mở tỷ số. Trên trang cá nhân, thủ môn U23 Việt Nam đã viết một tâm thư gửi đến người hâm mộ. Anh cho biết đây là trận đấu cuối cùng, cũng là một trận đấu rất tệ. Thế nhưng với tinh thần của một "chiến binh sao vàng", Bùi Tiến Dũng sẽ không bỏ cuộc, vững vàng tiến lên phía trước. Cuối cùng, anh gửi lời cảm ơn tới toàn bộ người hâm mộ. Bên dưới bài viết, Thành Chung đã ngay lập tức có mặt để an ủi đồng đội. Cầu thủ quê Tuyên Quang viết: "Vẫn cứ là tiến lên chứ bồ nhỉ. Mãi là những ký ức đẹp ở tuổi 23 đúng không? Thôi thì cùng nhau kết thúc giải trẻ để tiến đến những mục tiêu xa hơn". Trước đó tại SEA Games 30, Bùi Tiến Dũng cũng từng mắc sai lầm tương tự khiến người hâm mộ bóng đá ngán ngẩm. Ngay sau đó, Văn Toản là người được HLV Park Hang-seo lựa chọn để thay thế anh trong đội hình. Thế nhưng sai lần đầu thì còn có thể bảo vệ chứ nếu một thủ môn chuyên nghiệp cứ liên tục gặp những lỗi cơ bản thì không có một lý do nào được chấp nhận. Sinh năm 1997, đã 23 tuổi nên U23 Châu Á 2020 này là cơ hội cuối cùng của Bùi Tiến Dũng được đứng trong hàng ngũ của đội trẻ. Cơ hội trên tuyển Quốc gia cũng anh cũng không có nhiều khi kỹ thuật và kinh nghiệm kém hơn hẳn so với Đặng Văn Lâm. Mặc dù có trận đấu kết thúc tuổi đá giải trẻ khá buồn nhưng không thể phủ nhận thủ thành quê Thanh Hoá đã đóng góp rất nhiều cho U23 Việt Nam. Anh là nhân tố cực kỳ quan trọng giúp U23 Việt Nam làm nên lịch sử Thường Châu 2 năm trước với khả năng bắt bóng "thần sầu". Ở hai trận gặp U23 UAE và U23 Jordan năm nay, thủ môn sinh năm 1997 cũng đã chơi rất tốt. Có lẽ do thời gian khá dài phải ngồi trên hàng ghê dự bị ở cấp CLB đã khiến phong độ và cảm giác bóng của Tiến Dũng đi xuống. Mùa giải V-League 2020, anh chàng sẽ thi đấu cho CLB TP HCM. Xem thêm clip: Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm, U23 Việt Nam phải nhận bàn thua trước U23 Triều Tiên | NEXT SPORTS - Nguồn: Youtube

