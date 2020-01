U23 Việt Nam bị loại, Bùi Tiến Dũng lại trở thành tâm điểm chỉ trích

Tối 16/1, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên trong khuôn khổ bảng D VCK U23 Châu Á 2020 diễn ra. Đây là cơ hội cuối cùng và vô cùng mong manh đối với thầy trò HLV Park Hang-seo để giành được tấm vé vào tứ kết nên người hâm mộ không đặt quá nhiều kỳ vọng. Đúng như dự đoán, các cầu thủ Việt Nam phải xách vali về nước. Mặc dù đã lường trước được việc sẽ về nước sớm thế nhưng không ai ngờ rằng các cầu thủ U23 Việt Nam lại để thủng lưới 2 lần và ra về với vị trí bét bảng D. Người hâm mộ cho rằng, sai lầm cơ bản của thủ môn Bùi Tiến Dũng chính là lý do khiến đội nhà phải nhận kết quả thua 1-2 trước đối thủ được đánh giá là dưới tầm như U23 Triều Tiên. Sai lầm của Tiến Dũng tại VCK U23 Châu Á 2020 giống như lỗi anh từng mắc phải tại SEA Games 2019, đây đều là lỗi cực kỳ cơ bản của một thủ môn chuyên nghiệp. Lần này, dù là fan cuồng cũng không thể bênh vực, bào chữa được cho thủ thành sinh năm 1997. Thậm chí, nhiều cổ động viên cho rằng Bùi Tiến Dũng nên giã từ các cấp đội tuyển mà yên tâm đóng quảng cáo, làm KOL trên mạng xã hội có lẽ anh sẽ không bị chỉ trích vì phong độ ngày càng đi xuống nữa. Không chỉ có Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh cũng là cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam bị cộng đồng mạng réo tên. Sau khi ghi 8 bàn thắng tại SEA Games 30, cầu thủ quê Phú Thọ đã tìm lại chính mình, lấy lại chiếc "chân gỗ" vốn có. Các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ về nước đúng dịp cận Tết Nguyên đán, đây là thời gian nghỉ ngơi trước khi quay trở lại với World Cup 2022 vào tháng 3. Thua không có gì phải buồn, quan trọng là cả đội dắt tay nhau về ăn một cái Tết vui vẻ sau 1 năm dài bận rộn và thành công ở nhiều giải đấu. U23 Việt Nam "ôm cua" cực khét để kịp về ăn Tết âm lịch. Mặc dù chưa đến Tết nhưng trọng tài người Iraq đã liên tục "lì xì" thẻ vàng cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Riêng Trọng Ỉn được ưu ái tặng hẳn 2 thẻ, ra sân nghỉ Tết sớm tại VCK U23 Châu Á 2020. Chiến thắng tại Thường Châu vẫn là một cái bóng quá lớn mà không biết đến bao giờ, các lứa U23 mới có thể bước qua. "Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng", tự an ủi tập trung cho giải bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2022, thua để về nhà ăn tết nhưng tất cả cầu thủ, ban huấn luyện và các cổ động viên đều rất buồn khi phải chia tay U23 Châu Á 2020. Có lẽ HLV trưởng U23 Thái Lan và các cổ động viên xứ Chùa Vàng là những người vui nhất lúc này khi được đi tiếp còn "anh cả" của bóng đá Đông Nam Á là Việt Nam thì bị loại ngay từ vòng bảng. Xem thêm clip: Thua 11m, Thầy Park "thất thần" khi U23 Việt Nam bị loại khỏi VCK U23 châu Á 2020 | NEXT SPORTS - Nguồn: Youtube

