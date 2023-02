Từng bị đồn bán dâm, cô giáo hot nhất cõi mạng giờ ra sao?

Giữa năm 2022, mạng xã hội bất ngờ xôn xao thông tin "Công an bắt ổ idol Tóp Tóp (TikTok) với sự góp mặt của nhiều thiếu nữ Idol, trong đó có một Idol sở hữu 3,7 triệu lượt theo dõi". Thông tin này lập tức nhận được chú ý và cộng đồng mạng không khỏi bàn tán, tò mò về nữ Idol TikTok này. Số đông phỏng đoán cho rằng đó là Trần Nam Trân bởi một số thông tin tương đồng như có 3,7 triệu lượt theo dõi và đang sống tại TP HCM. Thậm chí, chủ đề " Trân Trần TikTok bị bắt" còn lên Top tìm kiếm trên mạng xã hội Facebook. Trước loạt tin đồn thất thiện, Trần Nam Trân ngay lập tức lên tiếng đính chính và khẳng định bản thân không phải là cô gái đang được nhắc đến. Chia sẻ lên trang cá nhân, cô giáo hot girl này viết: "Kết thúc chuyện này thôi mọi người ơi. Trân đã muốn 1 cuộc sống bình yên rồi. Từ chối showbiz, từ chối các lời mời đóng phim, MV, game show, có cả hoa hậu nữa… Vậy mà chỉ vì sự trùng hợp không đáng có này mà bị câu like câu view đặt nghi vấn Trân để rồi những người khác không biết gì về Trân vào nói những lời không hay, nó thật sự rất ảnh hưởng đến Trân và gia đình. Trân xin khẳng định lại 1 lần nữa là 100% không phải là Trân. Mong Công an điều tra và làm rõ về những vụ việc nhạy cảm này để tránh ảnh hưởng đến không chỉ Trân mà cả những người khác nữa!". Cô giáo hot nhất cõi mạng cho biết thêm. Nửa năm sau tin đồn thất thiệt, Nam Trân tiếp tục hoạt động mạnh trên mạng xã hội. Bỏ ngoài tai những ồn ào, Nam Trân vẫn lựa chọn phong cách "hở bạo" khi xưa và tiếp tục theo đuổi nghề làm mẫu ảnh quảng cáo. Trân Trần (tên thật là Trần Nam Trân, sinh năm 1996) được biết đến với biệt danh "cô giáo nóng bỏng nhất Sài thành" bởi cô là sinh viên trường sư phạm. Nam Trân có sức hút mạnh mẽ trên MXH nhờ sở hữu thân hình quyến rũ với số đo 3 vòng 83-58-92cm. Hiểu rõ lợi thế cơ thể nên Nam Trân theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, chuộng đồ bó sát khoe đường cong quyến rũ. Cô giáo xinh đẹp Nam Trân lọt vào mắt xanh của nhiều nhãn hàng thời trang và được mời làm người mẫu quảng cáo. Ngoài ra, có thời điểm Nam Trân thường xuyên xuất hiện trong các video của Lộc Fuho.

Giữa năm 2022, mạng xã hội bất ngờ xôn xao thông tin "Công an bắt ổ idol Tóp Tóp (TikTok) với sự góp mặt của nhiều thiếu nữ Idol, trong đó có một Idol sở hữu 3,7 triệu lượt theo dõi". Thông tin này lập tức nhận được chú ý và cộng đồng mạng không khỏi bàn tán, tò mò về nữ Idol TikTok này. Số đông phỏng đoán cho rằng đó là Trần Nam Trân bởi một số thông tin tương đồng như có 3,7 triệu lượt theo dõi và đang sống tại TP HCM. Thậm chí, chủ đề " Trân Trần TikTok bị bắt" còn lên Top tìm kiếm trên mạng xã hội Facebook. Trước loạt tin đồn thất thiện, Trần Nam Trân ngay lập tức lên tiếng đính chính và khẳng định bản thân không phải là cô gái đang được nhắc đến. Chia sẻ lên trang cá nhân, cô giáo hot girl này viết: "Kết thúc chuyện này thôi mọi người ơi. Trân đã muốn 1 cuộc sống bình yên rồi. Từ chối showbiz, từ chối các lời mời đóng phim, MV, game show, có cả hoa hậu nữa… Vậy mà chỉ vì sự trùng hợp không đáng có này mà bị câu like câu view đặt nghi vấn Trân để rồi những người khác không biết gì về Trân vào nói những lời không hay, nó thật sự rất ảnh hưởng đến Trân và gia đình. Trân xin khẳng định lại 1 lần nữa là 100% không phải là Trân. Mong Công an điều tra và làm rõ về những vụ việc nhạy cảm này để tránh ảnh hưởng đến không chỉ Trân mà cả những người khác nữa!". Cô giáo hot nhất cõi mạng cho biết thêm. Nửa năm sau tin đồn thất thiệt, Nam Trân tiếp tục hoạt động mạnh trên mạng xã hội. Bỏ ngoài tai những ồn ào, Nam Trân vẫn lựa chọn phong cách "hở bạo" khi xưa và tiếp tục theo đuổi nghề làm mẫu ảnh quảng cáo. Trân Trần (tên thật là Trần Nam Trân, sinh năm 1996) được biết đến với biệt danh "cô giáo nóng bỏng nhất Sài thành" bởi cô là sinh viên trường sư phạm. Nam Trân có sức hút mạnh mẽ trên MXH nhờ sở hữu thân hình quyến rũ với số đo 3 vòng 83-58-92cm. Hiểu rõ lợi thế cơ thể nên Nam Trân theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, chuộng đồ bó sát khoe đường cong quyến rũ. Cô giáo xinh đẹp Nam Trân lọt vào mắt xanh của nhiều nhãn hàng thời trang và được mời làm người mẫu quảng cáo. Ngoài ra, có thời điểm Nam Trân thường xuyên xuất hiện trong các video của Lộc Fuho.