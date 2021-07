"Vợ streamer giàu nhất Việt Nam" bất ngờ tiết lộ 5 điều ít biết

Thời gian qua, hot girl Xoài Non rất chăm chỉ mở Q&A (hỏi - đáp) trò chuyện với mọi người. Trong lần giao lưu mới đây, bà xã "streamer giàu nhất Việt Nam" - Xemesis gây chú ý khi lần đầu nói thật về bản thân. Theo đó, vợ streamer giàu nhất Việt Nam được một người dùng đặt câu hỏi yêu cầu cô dâu diện váy 28 tỷ tiết lộ 5 bí mật ít người biết về bản thân. Không ngần ngại, Xoài Non vô tư tiết lộ hết. Cụ thể, Xoài Non cho biết mình đảm việc nhà, cực kỳ ngáo, khó tính hay để ý, sống tình cảm, hay sống trong tiêu cực và đặc biệt sống tự lập tài chính, không nương tựa vào ai... Trong tất cả bí mật kể trên, chia sẻ cuối cùng của Xoài Non gây chú ý hơn cả. Việc công khai độc lập tài chính, không phụ thuộc vào bất cứ ai được coi là cách đáp trả thẳng thắn nhất Xoài Non dành cho những người trước giờ hay nói cô "ăn bám" chồng giàu. Trước đó, khi nhiều lần bị nói sống dựa dẫm Xemesis, Xoài Non cũng nói rõ luôn: "Từ lúc yêu đến giờ, chưa bao giờ Trang nghĩ sẽ sống dựa vào tiền của chồng. Tự làm thì mới có ăn, có mặc, sống dựa vào người khác nhục lắm. Trang mà không tự kiếm ra tiền và làm chủ cuộc sống thì chưa chắc Hiếu (tên thật của Xemesis) đã muốn cưới Trang". Ngoài ra Xoài Non còn tiết lộ, là vợ chồng nhưng cặp đôi vẫn tiền ai người ấy tiêu. "Chan với Hiếu là xài tiền riêng nhé. Không ai quản tiền của ai cả", cô nói. Xoài Non tên thật Trang Phạm (sinh năm 2002, biệt danh Xoài Non) được biết đến với danh xưng “hot girl Instagram”, sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội. Tên tuổi của Xoài Non càng được quan tâm hơn khi kết đôi với Xemesis (sinh năm 1989) - nổi tiếng trong cộng đồng game với xuất thân giàu có. Xoài Non và Xemesis tổ chức đám cưới ngày 14/11/2020. Xoài Non nhiều lần đáp trả khi bị nói sống dựa vào chồng. Mời độc giả xem video: Xoài Non dự định sẽ GHÉP TRỨNG nếu không đẻ tự nhiên được trong năm - Nguồn: YAN News

