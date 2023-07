Truyền thông quốc tế đánh giá thế nào về đội tuyển nữ Việt Nam?

Như chúng ta đã biết, bảng E tại vòng chung kết World Cup nữ 2023 bao gồm các đội tuyển Mỹ, Hà Lan, Việt Nam và Bồ Đào Nha. Không nghi ngờ gì khi nhà đương kim vô địch Mỹ được nhắc đến đầu tiên. Thành tích tốt nhất từ trước đến nay tại World Cup của họ là vô địch 1991, 1999, 2015 và 2019. Tiếp theo, đội tuyển nữ Hà Lan - đương kim á quân World Cup nữ 2019 và đây cũng là thành tích tốt nhất của họ từ trước đến nay tại đấu trường này.

Tham dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất thế giới năm nay với tư cách là “tân binh”, đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn bị đánh giá rất thấp khi đặt cạnh Mỹ, Hà Lan hay thậm chí cả tân binh khác là Bồ Đào Nha tại bảng E. Tuy nhiên, vẫn có những góc nhìn khác.

Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E tại vòng chung kết World Cup nữ 2023. Ảnh: National World Chuyên trang thể thao National World của Anh nhận định rằng dù Việt Nam mới lần đầu tham dự World Cup nữ nhưng đây là đội tuyển tiềm ẩn nhiều bất ngờ. National World đề cao vai trò của Huỳnh Như - cầu thủ duy nhất của đội tuyển nữ Việt Nam đang thi đấu chuyên nghiệp ở châu Âu. Cụ thể, Huỳnh Như là một nhân tố chủ chốt của cả Lank FC cũng như trong hàng ngũ đội tuyển nữ Việt Nam.



Ngoài ra, chuyên trang thể thao của Anh còn quan tâm tới Thanh Nhã; trong đó đánh giá tiền đạo của Hà Nội vừa phòng ngự chắc chắn, vừa biết tận dụng cơ hội với những pha bứt tốc đáng nể và là cầu thủ có trình độ dứt điểm kỹ thuật tốt. “Thanh Nhã là một trong những cầu thủ đang lên và xuất sắc nhất châu Á”, National World nêu rõ.

Trong khi đó, trang tin chuyên về thể thao dành cho phái đẹp Just Women’s Sports của Mỹ cho hay đội tuyển nữ Việt Nam có thể là một đối thủ khó chơi với Mỹ bởi lối chơi phòng ngự-phản công khó chịu. Hàng thủ của đội tuyển Mỹ được đánh giá cao hơn, nhưng họ còn khá non trẻ. “Mọi sai lầm đều có thể phải trả giá bằng bàn thua”, Just Women’s Sports cảnh báo.

Just Women’s Sports cũng nhấn mạnh đến tài năng “cầm quân” của HLV Mai Đức Chung khi dẫn dắt các học trò tạo nên kỳ tích 4 lần vô địch SEA Games liên tiếp, lọt vào tứ kết Cúp bóng đá nữ châu Á (Women's Asian Cup) 2022 hay lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Mặt khác, theo Just Women’s Sports, đội tuyển nữ Việt Nam có lợi thế là đã cùng nhau chơi trên dưới 10 trận trong năm 2023 nên mọi cầu thủ đều hiểu nhau cũng như ý đồ chiến thuật của HLV Mai Đức Chung. Ngược lại, dù đã có 8 trận đấu nhưng đội hình của đội tuyển Mỹ từ đầu liên tục bị xáo trộn. Trang tin này nhận định rằng sự thiếu gắn kết giữa các cầu thủ Mỹ có thể là điểm yếu để phía Việt Nam khai thác.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ quyết tâm thi đấu hết mình tại vòng chung kết World Cup nữ 2023. Ảnh: VFF Trang chuyên phân tích thể thao The Analyst của Mỹ cũng đánh giá đội tuyển nữ Việt Nam rất kiên cường, không hề gục ngã hay vỡ trận trong bất kỳ tình huống nào. Chưa đề cập đến kết quả chung cuộc của vòng bảng, nhưng The Analyst cho rằng chỉ cần ghi được 1 bàn thắng thì đội tuyển nữ Việt Nam cũng “làm nên lịch sử” rồi. Theo The Analyst, các bàn thắng của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023 có thể đến từ Huỳnh Như, Bích Thùy, Tuyết Dung, Thanh Nhã và Hải Yến.



Chia sẻ cùng những quan điểm trên, tờ One Football của Đức cho hay bảng E là một trong những bảng đấu được chú ý nhất tại vòng chung kết World Cup nữ 2023 bởi sự hiện diện của Mỹ và Hà Lan, hai đội bóng vào chung kết tại World Cup nữ 2019, đồng thời có sự xuất hiện của hai tân binh là đội tuyển nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha.

Khi dự đoán về vị trí chung cuộc của 4 đội tại bảng E, tờ báo Đức xếp đội tuyển nữ Việt Nam đứng thứ ba, trên Bồ Đào Nha. Bên cạnh đó, One Football cũng chỉ ra đội trưởng Huỳnh Như chính là cầu thủ đáng chú ý nhất của đoàn quân áo đỏ. “Huỳnh Như rõ ràng đã quen đối mặt với áp lực của những trận đấu lớn và hứa hẹn sẽ rực sáng ở World Cup nữ 2023”, tờ báo Đức nhấn mạnh.

Tại vòng chung kết World Cup nữ 2023 tới đây, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán với các đối thủ Mỹ (ngày 22-7), Bồ Đào Nha (27-7) và Hà Lan (1-8).