Travel blogger Lê Hà Trúc tươi phơi phới nhờ làm đẹp từ tinh thần

Lê Hà Trúc sinh năm 1996, là hot girl nổi tiếng trong cộng đồng Traveller. Bên cạnh đó, cô còn là KOL, người mẫu ảnh nổi tiếng. Trước đó, Lê Hà Trúc từng gây chú ý trên mạng xã hội bởi câu chuyện "lột xác" ngoạn mục, từ một cô nàng ú na ú nần thành hot girl xinh đẹp. Không chỉ thế, nữ blooger còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi câu chuyện tình yêu đẹp như mơ với cơ trưởng trẻ tuổi - Quang Đạt. Lê Hà Trúc được đánh giá cao bởi sở hữu gương mặt sắc sảo, đậm chất điện ảnh và có nhiều đường nét giống với Tăng Thanh Hà. Là một beauty blogger, Lê Hà Trúc thường xuyên chia sẻ những bí quyết làm đẹp, giữ dáng, nhận được nhiều sự yêu thích của hội chị em. Dù được khen ngợi vì sở hữu thân hình săn chắc, cân đối nhưng cô nàng cũng không ngần ngại tiết lộ khuyết điểm vóc dáng. "Có thể các bạn khi nhìn thấy mình sẽ bảo mình bình thường, không béo nhưng vì xương mình bé, người toàn thịt với mỡ, mông, đùi, bắp tay rất to (so với cơ thể)", Hà Trúc nói. Đây là lý do vì sao Hà Trúc luôn phải duy trì chế độ ăn uống khoa học, kết hợp tập luyện thể thao nhằm giữ được thân hình mảnh mai. Dinh dưỡng chiếm 70% trong quá trình giữ dáng của Hà Trúc. Tuy nhiên, cô không áp dụng chế độ ăn kiêng quá nghiêm ngặt. Hà Trúc nói: "Càng lúc mình càng thấy không phải cứ kiêng tinh bột là giảm cân, vì đơn giản là bạn không thể kiêng tinh bột suốt đời được (chỉ có thể phù hợp với các bạn ép cân thôi), thay vào đó, mình bắt đầu chọn chế độ ăn khoa học hơn, chú tâm vào việc nạp cái gì vào cho cơ thể". Hà Trúc tiết lộ: "Mình vẫn hay tự nhìn mình trong mỗi tấm ảnh, dù là cách đây lâu thế nào đi chăng nữa, mình tin là mình vẫn cảm thấy được niềm hạnh phúc hay khổ đau trong nó... Kể cả đó là một ngày mình bận tối mặt mũi, bao nhiêu điều xui xẻo đến với mình nhưng vào cuối ngày dưới ánh mặt trời dần tàn đi, mình vẫn thấy sự lạc quan, an bình trong đôi mắt, trong nụ cười, trong nét mặt". Hà Trúc nói thêm.

Lê Hà Trúc sinh năm 1996, là hot girl nổi tiếng trong cộng đồng Traveller. Bên cạnh đó, cô còn là KOL, người mẫu ảnh nổi tiếng. Trước đó, Lê Hà Trúc từng gây chú ý trên mạng xã hội bởi câu chuyện "lột xác" ngoạn mục, từ một cô nàng ú na ú nần thành hot girl xinh đẹp. Không chỉ thế, nữ blooger còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi câu chuyện tình yêu đẹp như mơ với cơ trưởng trẻ tuổi - Quang Đạt. Lê Hà Trúc được đánh giá cao bởi sở hữu gương mặt sắc sảo, đậm chất điện ảnh và có nhiều đường nét giống với Tăng Thanh Hà. Là một beauty blogger, Lê Hà Trúc thường xuyên chia sẻ những bí quyết làm đẹp, giữ dáng, nhận được nhiều sự yêu thích của hội chị em. Dù được khen ngợi vì sở hữu thân hình săn chắc, cân đối nhưng cô nàng cũng không ngần ngại tiết lộ khuyết điểm vóc dáng. "Có thể các bạn khi nhìn thấy mình sẽ bảo mình bình thường, không béo nhưng vì xương mình bé, người toàn thịt với mỡ, mông, đùi, bắp tay rất to (so với cơ thể)", Hà Trúc nói. Đây là lý do vì sao Hà Trúc luôn phải duy trì chế độ ăn uống khoa học, kết hợp tập luyện thể thao nhằm giữ được thân hình mảnh mai. Dinh dưỡng chiếm 70% trong quá trình giữ dáng của Hà Trúc. Tuy nhiên, cô không áp dụng chế độ ăn kiêng quá nghiêm ngặt. Hà Trúc nói: "Càng lúc mình càng thấy không phải cứ kiêng tinh bột là giảm cân, vì đơn giản là bạn không thể kiêng tinh bột suốt đời được (chỉ có thể phù hợp với các bạn ép cân thôi), thay vào đó, mình bắt đầu chọn chế độ ăn khoa học hơn, chú tâm vào việc nạp cái gì vào cho cơ thể". Hà Trúc tiết lộ: "Mình vẫn hay tự nhìn mình trong mỗi tấm ảnh, dù là cách đây lâu thế nào đi chăng nữa, mình tin là mình vẫn cảm thấy được niềm hạnh phúc hay khổ đau trong nó... Kể cả đó là một ngày mình bận tối mặt mũi, bao nhiêu điều xui xẻo đến với mình nhưng vào cuối ngày dưới ánh mặt trời dần tàn đi, mình vẫn thấy sự lạc quan, an bình trong đôi mắt, trong nụ cười, trong nét mặt". Hà Trúc nói thêm.