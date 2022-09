Top 10+ điểm check in Vũng Tàu 2022 đẹp mê ly

Bến du thuyền Marina là địa điểm check in Vũng Tàu được nhắc tới nhiều nhất, đây chính là điểm sống ảo lý tưởng mà các bạn trẻ không thể bỏ qua. Với lối kiến trúc châu Âu độc đáo, Marina không những là nơi dừng chân tuyệt hảo mà còn là điểm chụp hình lãng mạn. Ảnh: @_ca.ti.tien_ Dani Town là một con phố ẩm thực Hong Kong độc đáo giữa lòng Vũng Tàu, đây là địa điểm check in sống ảo mang phong cách thiết kế lạ mắt. Ảnh: @anhyuanneee_ Không chỉ có biển đảo hay những khu resort chanh sả, Vũng Tàu còn có nhiều góc checkin thần thánh như con hẻm sống ảo Trần Phú. Con hẻm sống ảo Vũng Tàu mang tới những bức hình đầy ấn tượng, đậm chất Hàn Quốc. Ảnh: @halo.vietnam Đồng cừu Suối Nghệ là cánh đồng thảo nguyên được hình thành trên nền đất bằng phẳng, rộng rãi và nhiều cỏ. Bạn có thể săn ảnh đẹp trên thảo nguyên mộng mơ này cùng những chú cừu non đáng yêu. Đây là địa chỉ được các cặp đôi thường lui tới chụp ảnh cưới hoặc hình kỉ niệm. Ảnh: @hiquyenquyen Con đường bông gòn Vũng Tàu cũng là địa điểm check in Vũng Tàu đầy tính nghệ thuật. Đó là con đường cây bông gòn, những bức hình đậm chất Hàn Quốc đều được chụp ở đây. Ảnh: FB Ngọc Ninh Thời gian gần đây, góp tên vào danh sách những công trình ghi dấu ấn Vũng Tàu còn có thêm Giáo Xứ Song Vĩnh, hay còn được gọi là nhà thờ Song Vĩnh. Dù còn mới mẻ nhưng không khó để bắt gặp những bức ảnh check in đầy độc đáo của các du khách từng có dịp ghé thăm nhà thờ. Ảnh: ____midy Ngọn Hải Đăng Vũng Tàu cũng là nơi được nhiều bạn trẻ check in. Con đường trải dài miên man, uốn lượn, thích hợp cho bạn chụp hình giữa bầu trời xanh ngắt. Lên tới đỉnh, kiến trúc cổ kính sẽ biến ngọn hải đăng trở nên thật lộng lẫy trước ống kính. Ảnh: @todayis_jaem Là dinh thự kiểu Pháp mang đậm kiến trúc Châu Âu, Bạch Dinh vừa toát lên vẻ cổ kính pha lẫn một chút hiện đại. Nếu bạn muốn có những bức hình đẹp như Tây thì tới ngay Bạch Dinh để sống ảo bên ngôi biệt thự sang trọng này. Ảnh: @blueyodsc Đến Vũng Tàu sống ảo ở đâu, ở Đồi Con Heo chứ còn đâu nữa. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố biển khi đứng từ trên cao nhìn xuống, đón những cơn gió mát rượi và tận hưởng những giây phút vô cùng yên bình. Ảnh: @bongflicka Có ai đi Vũng Tàu mà không biết đến Mũi Nghinh Phong này đâu. Vừa mộc mạc, nên thơ lại mang đến khung cảnh thanh bình đến mê người. Ảnh: @alibabahehee Vườn hoa Sumo Bà Rịa không gian lãng mạn đẹp tựa trời Âu cũng là nơi check in sống ảo lý tưởng. Ảnh: FB Lâm Nhân Ái Nằm ở Bãi Sau của thành phố Vũng Tàu, Hòn Bà độc đáo như một viên ngọc của thành phố. Đến Vũng Tàu mà không ghé nơi này tắm biển và ngắm cảnh thì bạn sẽ tiếc hùi hụi đấy nhé. Ảnh: @wwithn Nổi tiếng là một trong những địa điểm check-in, sống ảo mới ở Vũng Tàu, Hồ Đá Xanh thuộc huyện Tân Thành, nằm gần sười núi Dinh, là địa điểm check in “lừa tình” bậc nhất mà bạn nhất định phải đến khi muốn biết Vũng Tàu sống ảo ở đâu. Ảnh: @emmi.hoang

