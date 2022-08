Địa điểm check in mang nét hoài cổ ít người biết ở Nha Trang

Nha Trang không chỉ có khung cảnh check in thơ mộng với biển xanh nắng vàng, chỉ cần dịch chuyển một chút ra ngoài trung tâm thành phố tầm 30km, du khách có thể sở hữu bộ ảnh mang phong cách cổ điển đầy độc đáo tại một địa điểm "sống ảo" đầy mới mẻ. Ảnh: Cường Quốc Phạm Địa điểm check in mới ở Nha Trang được nhiều bạn trẻ ghé thăm thời gian gần đây là Quỳnh Phủ Hội Quán, một ngôi miếu thờ được xây dựng bởi cộng đồng người Hoa tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Cường Quốc Phạm Theo tìm hiểu, địa điểm du lịch Nha Trang mới mẻ này được thành lập vào năm 1868 với điện thờ Bà Thiên Hậu, sau đó tiếp tục mở rộng xây thêm miếu Quan Thánh Đế. Bên cạnh đó, khuôn viên miếu còn có các công trình khác như Tam quan, Nghĩa Từ, sân vườn… Ảnh: Cường Quốc Phạm Quỳnh Phủ Hội Quán dù được nhiều lần trùng tu, tôn tạo nhưng vẫn giữ được nguyên trạng như thời kỳ mới thành lập. Ảnh: Cường Quốc Phạm Ngoài là nơi thờ tự, Quỳnh Phủ Hội Quán còn là địa điểm sinh hoạt chung của đồng bào người Hoa gốc Hải Nam. Ảnh: Phương Quỳnh Thời gian qua, Quỳnh Phủ Hội Quán trở thành địa điểm tham quan và chụp ảnh của nhiều du khách từ phương xa bởi kiến trúc bắt mắt của công trình. Ảnh: Phương Quỳnh Nơi đây đã thu hút không ít bạn trẻ đến tham quan, check in và cho ra đời nhiều bức ảnh sống ảo cực đẹp. Ảnh: Phương Quỳnh Trên MXH xuất hiện không ít bài review, những bộ ảnh check in tại Quỳnh Phủ Hội Quán chỉ cần ngắm thôi là muốn đi ngay. Ảnh: Phương Quỳnh Các bức tường đỏ là một trong những đặc trưng nổi bật ở Quỳnh Phủ Hội Quán được nhiều du khách đứng check in. Ảnh: Phương Quỳnh Gần như chỉ cần đứng vào bất cứ chỗ nào du khách cũng có thể bỏ túi được bức ảnh đẹp. Ảnh: Harry Phan Ngoài sắc đỏ chủ đạo, những cổng vòng cung mềm mại, ô cửa gỗ,… được sắp xếp một cách hài hòa tạo nên không gian thích hợp cho những bức ảnh mang hơi hướng hoài niệm. Ảnh: Harry Phan Dường như góc nào ở Quỳnh Phủ Hội Quán cũng có thể mang lại một bức ảnh đầy chất nghệ thuật nếu người chụp đủ khéo léo. Ảnh: Harry Phan

