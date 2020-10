Hà Nội vào thu, giới trẻ chỉ ra điểm vui chơi Hồ Tây cuối tuần

"Cây cô đơn" nằm trên nằm ngay Hồ Tây, khu vực Phủ Tây Hồ, bãi đất trống trên đường tới Quảng Khánh là một địa điểm đáng đến khi Hà Nội vào thu. Vẻ đẹp nơi đây mang chút tình và thơ khiến người ta trông thấy không khỏi nao lòng. SUP - môn thể thao trên nước dễ điều khiển và được hoạt động tự do, bộ môn này xuất hiện đã lâu tại Hà Nội nhưng khá giới hạn người tham gia nên vẫn chưa được nhiều teen biết tới. Dạo gần đây, người dùng Facebook được dịp trầm trồ trước những bức hình chụp tại một con ngõ nhỏ dẫn ra Hồ Tây đầy thơ mộng. Được biết, góc sống ảo Hồ Tây này nằm ở khu cổng ngoài, đoạn rẽ vào khách sạn InterContinental Hanoi tại ngõ 5, ngách 38, phố Từ Hoa, quận Tây Hồ, Hà Nội. Nhắc đến bánh tôm, Hồ Tây luôn là địa chỉ vàng, dạo một vòng nơi đây không thiếu những quán bánh tôm ngon nức tiếng, đây là món ăn đáng phải thưởng thức tại Hồ Tây mỗi dịp thu vè. Với view nhìn ra hồ, nếu đến quán cafe 6 Degrees vào buổi chiều tà, bạn có thể đắm mình trong cảnh hoàng hôn Hồ Tây. Còn nếu hẹn hò cùng người yêu thì đây chắc chắn sẽ là khung cảnh lãn mạn hơn bao giờ hết. Dọc Hồ Tây là những lan can màu xanh - đơn giản nhưng view hồ rất đẹp. Tuy nhiên, để chụp được cảnh hoàng hôn phía sau như vậy, những "thánh sống ảo" cần đi ra đoạn Quảng Bá - Nhật Chiêu vào tầm chiều có nắng để bắt trọn khoảnh khắc này. Đoạn bậc thang ven Hồ Tây cũng là một địa điểm yêu thích của giới trẻ khi đến Hồ Tây. Chùa Trấn Quốc vốn là một ngôi chùa nổi tiếng ở Hà Nội. Ngày nay, ngôi chùa này cũng là một địa điểm rất hay được lưu tới bởi các bạn trẻ không chỉ để cầu an mà còn là nơi checkin siêu hot nữa. Công viên nước hồ Tây cũng là một địa điểm vui chơi, giải trí hot nhất Hà Nội hiện nay. Bên cạnh đó, nếu bạn là một người mê sống ảo thì đây cũng là một địa điểm checkin hồ Tây không thể bỏ qua. Con đường ven hồ Tây là địa điểm checkin hồ Tây không lạ lẫm gì. Nhiều bạn trẻ thường gọi con đườn này là con đường tình yêu. Ngắm hoàng hôn từ trên cao ở Nhà ga thủy phi cơ trên đường Nguyễn Đình Thi cũng là thú vui mới dành cho các bạn trẻ. Đường Thanh Niên là con đường nằm dọc giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch. Mùa hè đi qua đây thì siêu mát còn sang thu thì nơi đây là địa điểm lý tưởng dành cho các cặp đôi. Thung lũng hoa hồ Tây chắc chắn là một địa điểm checkin hồ Tây quá quen thuộc. Với những bạn trẻ đam mê chụp ảnh thì không thể bỏ qua những bộ ảnh cúc họa mi xinh lung linh tại đây. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Xếp hàng cả tiếng để ăn bánh tôm Hồ Tây - Nguồn: VTV24

