Tổng hợp vòng 3 V-League 2023/2024: Hà Nội FC đội sổ

Vòng 3 V-League 2023/24 trở lại với trận cầu tâm điểm là derby Thủ đô giữa Công an Hà Nội và Hà Nội FC kết thúc với chiến thắng 2-0 thuộc về đội Đương kim vô địch giải đấu. Hai bàn thắng của các tiền đạo ngoại là Junior Fialho và Jeferson Elias giúp Đội bóng ngành Công an giải quyết đối thủ ngay trong hiệp một. Ba điểm có được giúp Công an Hà Nội tạm vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, trong khi Hà Nội FC rơi xuống vị trí cuối bảng khi đã để thua cả hai trận đầu tiên ở V-League 2023/24.

CLB Công an Hà Nội đã nhấn chìm Hà Nội FC xuống đáy BXH.

Trên sân Thiên Trường, CLB Thép xanh Nam Định đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà Thiên Trường để lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước CLB TP.HCM bằng cú đúp của trung phong Hendrio. Với chiến thắng này, đội bóng thành Nam có được 9 điểm tuyệt đối sau ba vòng đấu và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2023/24.

Trong khi đó, một ngày sau khi ra mắt đối tác mới về tài chính, CLB HAGL phải nhận thất bại đậm 1-3 trước đội chủ nhà Quy Nhơn Bình Định. Đoàn quân của Huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy vượt lên dẫn trước với cách biệt 3 bàn ngay trong hiệp một lần lượt do công của trung vệ Marlon Almeida, tiền vệ Phạm Văn Thành và tiền đạo Alexandre Alan. Sang hiệp hai, đội bóng của Huấn luyện viên Kiatisuk chỉ gỡ được một bàn do công của tiền vệ Châu Ngọc Quang.

Trên sân nhà Hòa Xuân, tân binh Quảng Nam để thua 0-1 trước Khánh Hòa. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của hậu vệ Nguyễn Duy Dương ở phút thứ 13.

Cũng có được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới còn có Đông Á Thanh Hóa, khi đoàn quân của Huấn luyện viên Popov ngắt chuỗi hai trận toàn hòa bằng chiến thắng 3-1 trước đội khách Sông Lam Nghệ An.

Ở vòng đấu này, CLB Hải Phòng đã "trở lại mặt đất" sau trận thua 0-1 trước đội chủ nhà Becamex Bình Dương. Bàn thắng duy nhất của tiền vệ Nguyễn Trần Việt Cường ở phút thứ 58 đã giúp đội bóng "đất Thủ" có trận thắng thứ hai liên tiếp, qua đó tạm thời lọt vào top 3 trên bảng xếp hạng.

BXH V-League 2023/2024 sau 3 vòng đấu đầu tiên.

Trận đấu muộn nhất vòng 4 giữa Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội bóng "áo lính". Pha lập công duy nhất trên chấm phạt đền của trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng giúp Viettel có được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới và tạm xếp ở vị trí thứ 5.

Kết thúc vòng 3 V-League 2023/24, các câu lạc bộ sẽ tạm nghỉ hai tuần để nhường chỗ cho đợt tập trung Đội tuyển Quốc gia FIFA Days tháng 11. Giải đấu dự kiến sẽ trở lại vào ngày 24/11 với trận đá bù vòng 1 giữa Câu lạc bộ Becamex Bình Dương và Câu lạc bộ Hà Nội FC.