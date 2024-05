"Tình đầu quốc dân" Jun Vũ khoe body tỷ lệ chuẩn "bình hoa"

Mới đây, xuất hiện trên thảm đỏ một sự kiện thời trang, Jun Vũ nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý khi xuất hiện một sự kiện thời trnag. Lần này, Jun Vũ lựa chọn mẫu đầm dạ hội đuôi cá màu đỏ rực, cúp ngực xẻ sâu, tôn vòng 1 đầy đặn cùng chi tiết cut-out lớn ở eo, giúp khoe khéo vòng eo "bình hoa" cùng cơ múi bụng săn chắc. Dưới phần bình luận, dân mạng dành lời tán thưởng cho tạo hình mới của Jun Vũ và nhận xét cô nàng ngày càng quyến rũ, ăn vận thời thượng. Jun Vũ (tên thật là Vũ Phương Anh) sinh năm 1995, ở Hà Nội, nổi tiếng với danh xưng "cô bé trà sữa Việt" nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, thuần khiết. Ngay từ tuổi thiếu niên, cô đã là người mẫu cho nhiều thương hiệu thời trang Thái Lan. Jun Vũ thường xuyên tham gia các hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam và quốc tế thời điểm còn là sinh viên của trường Đại học Assumption (Thái Lan), tiêu biểu là những video âm nhạc cho các ca khúc Thái Lan như "Just a Friend" (Mr. Min), "Wedding Dress" (Neung Apiwat ETC) và "Still Lovin' U" (Z-MYX). Trở về Việt Nam, Jun Vũ được biết đến nhiều hơn với vai trò người mẫu, diễn viên tham gia diễn xuất trong MV ca nhạc, phim điện ảnh, truyền hình và xuất hiện với vai trò khách mời trong một số chương trình truyền hình thực tế. Jun Vũ từng được liệt kê vào danh sách thế hệ ngọc nữ mới của màn ảnh Việt. Bắt đầu từ năm 2017, cô nàng theo đuổi hình tượng quyến rũ, gợi cảm sau khi quyết định chỉnh sửa vòng 1. Bên cạnh các thiết kế váy áo gợi cảm, xẻ sâu, Jun Vũ liên tục biến hóa liên tục với những bộ đồ cá tính, phóng khoáng. Mùa hè, nữ diễn viên sinh năm 1995 ưu tiên các thiết kế có màu sắc hút mắt và chi tiết đính đá tinh tế, giúp ghi điểm tuyệt đối với vẻ đẹp ngọt ngào và nữ tính.

