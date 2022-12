"Tình đầu quốc dân" Jun Vũ gây sốt trên sóng truyền hình Hàn Quốc

Chương trình truyền hình thực tế “Tripmate: Who Are You?” đang “gây sốt” ở Hàn Quốc và cả Việt Nam. Trong chương trình này, nữ diễn viên Jun Vũ là đại diện đến từ Việt Nam, đồng hành cùng hai cô gái xinh đẹp Bomi và Namjoo (nhóm nhạc Apink) tham quan những điểm đến nổi tiếng ở xứ Kim chi. Ở phần đầu, khi xuất hiện trên chương trình, hot girl Jun Vũ nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc từ các người bạn mới gặp, cũng như đội ngũ biên tập. Nhà đài Hàn Quốc ưu ái gọi nữ diễn viên là “tình đầu quốc dân Việt Nam” bởi nét đẹp trong trẻo và ngọt ngào. Hai nữ thần tượng xứ Hàn cũng học tiếng Việt để đón tiếp người bạn từ phương xa. Đáng chú ý, phân cảnh Bomi và Namjoo dùng câu “Em dep new cho” để khen đối phương xinh đẹp khiến khán giả Việt Nam bật cười thích thú. Trích đoạn này nhanh chóng được dân mạng truyền tay nhau. Một số người giỏi ngoại ngữ giải thích, câu nói này thường được giới trẻ Hàn dùng để khen một cô gái “rất xinh đẹp”. Tuy nhiên, vì từ “rất” trong câu có nghĩa đen là “cho”, nên mới có trường hợp “dở khóc dở cười” như thế kia. Jun Vũ tên thật là Vũ Phương Anh, sinh năm 1995. Nữ diễn viên, người mẫu không ngần ngại công khai chuyện phẫu thuật nâng ngực để tự tin hơn về ngoại hình. Không chỉ “lột xác” thành công từ biệt danh “hot girl trà sữa” tới “mỹ nữ sexy”, gái xinh 27 tuổi còn khẳng định được tài năng của mình ở lĩnh vực diễn xuất, qua các bộ phim: “Người bất tử”, “Tháng năm rực rỡ”, “Gái già lắm chiêu V”, “Chìa khóa trăm tỷ”, “Mẹ ác ma, cha thiên sứ”... Trong suốt những ngày tháng hoạt động ở showbiz, Jun Vũ cũng rất chịu khó thay đổi hình ảnh. Từ nàng thơ dịu dàng, nhẹ nhàng với phong cách bánh bèo đến người đẹp hở bạo với bikini 2 mảnh đều có đủ. Nếu theo dõi kỹ trang cá nhân của nữ diễn viên sinh năm 1995, có thể thấy cô thường xuyên đăng ảnh khoe triệt để đường cong với bikini ở biển hay các resort. Nàng diễn viên có cả bộ sưu tập bikini với kiểu dáng và màu sắc đa dạng, hầu như chưa từng mặc lại các set đồ đã từng mặc trước đây. Đôi khi gái xinh Jun Vũ cũng đăng ảnh khoe triệt để đường cong với bikini khi đi biển hoặc những bộ bodysuit hay váy xẻ chân ngực vừa tôn lên đường cong bén đứt tay, lại khoe được vòng 1 bốc lửa của mình. Thực tế, kể từ sau khi công khai chuyện mình phẫu thuật thẩm mỹ để nâng số đo vòng 1, Jun Vũ xuất hiện nhiều hơn với hình ảnh quyến rũ nóng bỏng. Jun Vũ cho biết bản thân muốn mọi người biết con người thật của mình và cũng là bước đánh dấu sự đột phá trên con đường hoạt động nghệ thuật. Nhưng hình ảnh mới gợi cảm, quyến rũ của Jun Vũ nhận được rất nhiều thiện cảm của người hâm mộ.

Chương trình truyền hình thực tế “Tripmate: Who Are You?” đang “gây sốt” ở Hàn Quốc và cả Việt Nam. Trong chương trình này, nữ diễn viên Jun Vũ là đại diện đến từ Việt Nam, đồng hành cùng hai cô gái xinh đẹp Bomi và Namjoo (nhóm nhạc Apink) tham quan những điểm đến nổi tiếng ở xứ Kim chi. Ở phần đầu, khi xuất hiện trên chương trình, hot girl Jun Vũ nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc từ các người bạn mới gặp, cũng như đội ngũ biên tập. Nhà đài Hàn Quốc ưu ái gọi nữ diễn viên là “tình đầu quốc dân Việt Nam” bởi nét đẹp trong trẻo và ngọt ngào. Hai nữ thần tượng xứ Hàn cũng học tiếng Việt để đón tiếp người bạn từ phương xa. Đáng chú ý, phân cảnh Bomi và Namjoo dùng câu “Em dep new cho” để khen đối phương xinh đẹp khiến khán giả Việt Nam bật cười thích thú. Trích đoạn này nhanh chóng được dân mạng truyền tay nhau. Một số người giỏi ngoại ngữ giải thích, câu nói này thường được giới trẻ Hàn dùng để khen một cô gái “rất xinh đẹp”. Tuy nhiên, vì từ “rất” trong câu có nghĩa đen là “cho”, nên mới có trường hợp “dở khóc dở cười” như thế kia. Jun Vũ tên thật là Vũ Phương Anh, sinh năm 1995. Nữ diễn viên, người mẫu không ngần ngại công khai chuyện phẫu thuật nâng ngực để tự tin hơn về ngoại hình. Không chỉ “lột xác” thành công từ biệt danh “hot girl trà sữa” tới “mỹ nữ sexy”, gái xinh 27 tuổi còn khẳng định được tài năng của mình ở lĩnh vực diễn xuất, qua các bộ phim: “Người bất tử”, “Tháng năm rực rỡ”, “Gái già lắm chiêu V”, “Chìa khóa trăm tỷ”, “Mẹ ác ma, cha thiên sứ”... Trong suốt những ngày tháng hoạt động ở showbiz, Jun Vũ cũng rất chịu khó thay đổi hình ảnh. Từ nàng thơ dịu dàng, nhẹ nhàng với phong cách bánh bèo đến người đẹp hở bạo với bikini 2 mảnh đều có đủ. Nếu theo dõi kỹ trang cá nhân của nữ diễn viên sinh năm 1995, có thể thấy cô thường xuyên đăng ảnh khoe triệt để đường cong với bikini ở biển hay các resort. Nàng diễn viên có cả bộ sưu tập bikini với kiểu dáng và màu sắc đa dạng, hầu như chưa từng mặc lại các set đồ đã từng mặc trước đây. Đôi khi gái xinh Jun Vũ cũng đăng ảnh khoe triệt để đường cong với bikini khi đi biển hoặc những bộ bodysuit hay váy xẻ chân ngực vừa tôn lên đường cong bén đứt tay, lại khoe được vòng 1 bốc lửa của mình. Thực tế, kể từ sau khi công khai chuyện mình phẫu thuật thẩm mỹ để nâng số đo vòng 1, Jun Vũ xuất hiện nhiều hơn với hình ảnh quyến rũ nóng bỏng. Jun Vũ cho biết bản thân muốn mọi người biết con người thật của mình và cũng là bước đánh dấu sự đột phá trên con đường hoạt động nghệ thuật. Nhưng hình ảnh mới gợi cảm, quyến rũ của Jun Vũ nhận được rất nhiều thiện cảm của người hâm mộ.