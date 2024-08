Tiktoker Xuân Ca lên đồ “chặt chém”, lên tiếng phản pháo antifan

Mới đây trên trang cá nhân, Tiktoker Xuân Ca vừa đăng tải loạt ảnh mới trong thiết kế bikini 2 mảnh lấy màu nâu đen làm chủ đạo. Bộ đồ họa tiết da beo kết hợp cùng đôi boot nâu cao cổ, kèm theo phụ kiện như túi xách, khăn, kính mắt giúp tổng thể trang phục thêm "chiến". Đi kèm với loạt ảnh, cô nàng đăng tải dòng trạng thái thẳng thắn phản pháo antifan: "haters r trying to make me sad, and i make it sexy tho" (Tạm dịch: Mấy kẻ anti cứ muốn làm chị buồn ư, chị đây cứ xinh đẹp quyến rũ cho biết mặt). Kể từ sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, cô nàng nhận được nhiều lời khen về nhan sắc. Phong cách của Xuân Ca cùng ngày càng cá tính, gợi cảm. Tuy nhiên, chính việc hở bạo khiến cô nàng cũng nhận về những lời bình luận chê bai. Đó cũng là một phần lý do khiến cô nàng không ngần ngại đáp trả với anti trên trang cá nhân. Xuân Ca thường lựa chọn những thiết kế lạ mắt, có phần cắt xẻ táo bạo khoe trọn đường cong cơ thể. Cách phối đồ và phụ kiện cũng độc đáo, lạ mắt hơn trước. Xuân Ca là một Tiktoker nổi lên nhờ những điệu nhảy theo nhạc cực điệu nghệ, thế nhưng cô nàng thường xuyên nhận phải những tranh cãi về nhan sắc trên clip và ngoài đời. Cách trang điểm đậm của cô nàng cũng gặp phải những phản ứng trái chiều, người khen "slay", người lại chê "quá lố". Cô nàng từng chia sẻ về quyết định phẫu thuật thẩm mỹ: "Gương mặt mình nên mình là người hiểu rõ nhất. Mình chia sẻ thật là nét cũ của mình có những điểm khuyết mà mang ra đời thực không xinh. Mình chọn phẫu thuật là để cân chỉnh lại những điểm khuyết ấy và vẫn phải giữ được đường nét cũ...". (Ảnh: IGNV)

Mới đây trên trang cá nhân, Tiktoker Xuân Ca vừa đăng tải loạt ảnh mới trong thiết kế bikini 2 mảnh lấy màu nâu đen làm chủ đạo. Bộ đồ họa tiết da beo kết hợp cùng đôi boot nâu cao cổ, kèm theo phụ kiện như túi xách, khăn, kính mắt giúp tổng thể trang phục thêm "chiến". Đi kèm với loạt ảnh, cô nàng đăng tải dòng trạng thái thẳng thắn phản pháo antifan: "haters r trying to make me sad, and i make it sexy tho" (Tạm dịch: Mấy kẻ anti cứ muốn làm chị buồn ư, chị đây cứ xinh đẹp quyến rũ cho biết mặt). Kể từ sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, cô nàng nhận được nhiều lời khen về nhan sắc. Phong cách của Xuân Ca cùng ngày càng cá tính, gợi cảm. Tuy nhiên, chính việc hở bạo khiến cô nàng cũng nhận về những lời bình luận chê bai. Đó cũng là một phần lý do khiến cô nàng không ngần ngại đáp trả với anti trên trang cá nhân. Xuân Ca thường lựa chọn những thiết kế lạ mắt, có phần cắt xẻ táo bạo khoe trọn đường cong cơ thể. Cách phối đồ và phụ kiện cũng độc đáo, lạ mắt hơn trước. Xuân Ca là một Tiktoker nổi lên nhờ những điệu nhảy theo nhạc cực điệu nghệ, thế nhưng cô nàng thường xuyên nhận phải những tranh cãi về nhan sắc trên clip và ngoài đời. Cách trang điểm đậm của cô nàng cũng gặp phải những phản ứng trái chiều, người khen "slay", người lại chê "quá lố". Cô nàng từng chia sẻ về quyết định phẫu thuật thẩm mỹ: "Gương mặt mình nên mình là người hiểu rõ nhất. Mình chia sẻ thật là nét cũ của mình có những điểm khuyết mà mang ra đời thực không xinh. Mình chọn phẫu thuật là để cân chỉnh lại những điểm khuyết ấy và vẫn phải giữ được đường nét cũ...". (Ảnh: IGNV)