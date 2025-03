Tiktoker Xuân Ca khoe sắc trong loạt ảnh bikini chào hè đầy mê hoặc

Dù mùa hè vẫn chưa thực sự đến, thế nhưng hot Tiktoker Xuân Ca đã khiến netizen “đứng ngồi không yên” khi tung loạt ảnh bikini đầy quyến rũ. Trong bộ ảnh mới, Xuân Ca diện bikini đỏ rực rỡ, thiết kế tôn lên đường cong gợi cảm cùng làn da trắng mịn màng. Cô nàng khéo léo lựa chọn phụ kiện hoa tai to bản, kết hợp với kiểu tóc xoăn nhẹ mang đến vẻ ngoài vừa sang chảnh, vừa cuốn hút. Đặc biệt, những khoảnh khắc tạo dáng đầy tự tin bên hồ bơi càng làm nổi bật thần thái quyến rũ của nữ Tiktoker. Trong loạt ảnh khác, Xuân Ca lựa chọn thiết kế bikini với họa tiết kẻ sọc mang màu sắc nhiệt đới ấn tượng. Cô nàng kết hợp với tóc búi thấp hai bên đáng yêu, cùng phụ kiện là kẹp tóc và chiếc túi xách cỡ lớn hình Hello Kitty, mang đến một tổng thể vừa dễ thương vừa quyến rũ. Tạo dáng trên chiếc moto nước, cô nàng khéo léo khoe trọn đôi chân dài nuột nà. Những thiết kế bikini nhỏ xíu được Xuân Ca ưa diện. Cô nàng lựa chọn thiết kế bikini Hello Kitty đang hot hit dạo gần đây. Đây cũng là thiết kế được rất nhiều nàng hot girl khác lựa chọn trong những bộ ảnh của mình. Trong thiết kế bikini có phần dễ thương, cô nàng vẫn khoe trọn sự quyến rũ vốn có. Hay như ngay loạt ảnh đầu năm, Xuân Ca đã "đốt mắt" với bikini hai mảnh họa tiết hoa lá ấn tượng. Đôi khuyên tai hoa to bản được nàng Tiktoker ưa thích trong những chuyến du lịch của mình.

