Tiêm môi miễn phí, nữ TikToker sở hữu đôi môi như mỏ vịt

Mới đây, một TikToker (27 tuổi) sống tại Los Angeles đã chia sẻ sự việc kinh hoàng của cô khi ham hố sử dụng dịch vụ tiêm môi. Theo đó, Jessica Burko cho biết vụ việc xảy ra vào giữa tháng 2. Cô trúng thưởng dịch vụ tiêm môi miễn phí trong một sự kiện giveaway (tặng quà) trước đó. Theo chia sẻ của Burko, đây không phải lần đầu tiên cô tiêm filler môi. Lần cuối cô thực hiện thủ thuật này là khoảng 1 năm trước. "Đây là lần đầu tiên tôi tới chỗ này tiêm môi và chắc chắn cũng là lần cuối", cô nói. Mặc dù được thực hiện các thủ thuật như bình thường, nhưng ngay sau khi tiêm filler miễn phí, Burko nhận thấy một vài dấu hiệu không ổn, khi môi mỗi lúc một sưng to hơn, như thể đã bị biến dạng. Ban đầu, Burko nghĩ rằng đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể, vì lần cuối cùng cô tiêm filler là hơn một năm về trước. (Ảnh minh hoạ) Tuy nhiên, sau khi về đến nhà, cô cảm thấy sự bất ổn đang ngập tràn trên đôi môi của mình. Burko quyết định quay trở lại phòng khám ngay sau đó, để yêu cầu bác sĩ kiểm tra. (Ảnh minh hoạ) "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ là do tôi đã không tiêm môi trong hơn 1 năm. Nhưng khi lên xe về nhà, tôi nhận ra điều này không bình thường và quay trở lại phòng khám, báo với bác sĩ", cô gái chia sẻ. (Ảnh minh hoạ) Đáng nói, sau khi được bác sĩ can thiệp chỉnh sửa, đôi môi của Burko vẫn không xẹp xuống mà thậm chí còn tồi tệ hơn. Cuối cùng, cô gái quyết định ngày hôm sau đến để tiêm tan filler. (Ảnh minh hoạ) Nữ KOL đăng tải lên trang cá nhân của mình sự việc và kêu gọi mọi người cẩn trọng trước những món quà thẩm mỹ miễn phí. Ngoài ra, nếu cảm thấy cơ thể của mình bất thường sau khi làm đẹp thì phải lập tức kiểm tra, khắc phục. (Ảnh minh hoạ) "Vị bác sĩ đó khiến tôi trông thật đáng sợ, tôi sẽ không bao giờ quay lại. Mọi người đừng sợ làm các thủ thuật làm đẹp như tiêm môi, chỉ cần cẩn thận khi chọn nơi làm là được", Burko nói trong clip. (Ảnh minh hoạ) Về phần mình, Burko vẫn mong muốn tiêm filler trở lại, nhưng sẽ chọn một địa chỉ đáng tin cậy, như cơ sở thẩm mỹ từng thực hiện ở 6 lần trước. (Ảnh minh hoạ)

