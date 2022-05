Thua U23 Việt Nam, "madam Pang" bất ngờ thông báo tin vui

Mới đây trên trang cá nhân của Madam Pang đã cán mốc 2 triệu người theo dõi. Nữ tỷ phú Thái Lan đã gửi lời cảm ơn đến fan hâm mộ trên mạng xã hội. Nữ tỷ phú của U23 Thái Lan có biệt danh "Madam Pang" chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân: “Madam Pang cảm ơn fan hâm mộ. Tình yêu của tôi và tôi đã động viên, dõi theo nhau từng khoảnh khắc. Cho đến hôm nay fanpage đã có 2 triệu người theo dõi. Nếu tôi không có tất cả mọi người ủng hộ thì tôi sẽ không có ngày hôm nay”. Có thể nói SEA Games 31 đã góp phần lan toả hình ảnh đẹp cho Madam Pang. Sau trận chung kết môn bóng đá nam, nữ tỷ phú người Thái Lan này đã trở thành một trong những người được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội. Lý do Madam Pang được fan bóng đá quan tâm là bà phát biểu rằng: Thua là thua, không có lời nào bào chữa. Sự sòng phẳng và không lòng vòng tìm lý do cho thất bại của Madam Pang được đông đảo fan bóng đá Việt Nam ủng hộ. Cụ thể, nữ trưởng đoàn của U23 Thái Lan này có phát biển: “Tôi xin lỗi người hâm mộ khi Thái Lan không thể đánh bại Việt Nam ở trận chung kết. Dù thế nào đi nữa thì thua là thua, không có lời nào bào chữa. Tôi đánh giá rất cao và cảm ơn các cầu thủ cùng HLV Polking... Bầu không khí cuồng nhiệt với hơn 40.000 người ở sân Mỹ Đình đã gây áp lực lớn cho chúng tôi. Nhưng tôi ấn tượng với bầu không khí bóng đá đầy ắp người hâm mộ cuồng nhiệt và say mê. Đây là một trận đấu chung kết trong mơ và một kỷ niệm của tôi”, Madam Pang nói. Bóng đá có thắng, có bại. Một trong những điều quan trọng là ứng xử như thế nào sau trận đấu. Madam Pang khôn khéo chọn cách nhận thất bại và không bào chữa. Đó có thể xem là bản lĩnh hơn người của nữ tỷ phú Thái Lan. Sau khi U23 Thái Lan thua đau đớn U23 Việt Nam ở chung kết bóng đá nam đêm 22/5, bà trưởng đoàn bóng đá Thái Madam Pang đã quyết liệt có hàng loạt động thái lớn mới. Madam Pang rất sợ vào đầu tháng 6 tới, U23 Thái Lan cùng bảng với các cầu thủ U23 Việt Nam, Malaysia và Hàn Quốc ở VCK U-23 châu Á và lại thua nữa. Với một lãnh đạo đoàn, lại đam mê bóng đá như Madam Pang rõ ràng là trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 vừa qua quả là cơn ác mộng trong những năm tháng làm lãnh đạo đoàn bóng đá Thái Lan. Sau khi thua đội tuyển U23 Việt Nam ở chung kết bóng đá nam SEA Games, Madam Pang đã có cuộc họp quan trọng với LĐBĐ Thái Lan (FAT) để bàn về nhân sự cho VCK U23 châu Á. Ảnh: TTXVN

