Sợ lại thua U23 Việt Nam, "Madam Pang" quyết liệt với động thái mới

Sau khi U23 Thái Lan thua đau đớn U23 Việt Nam ở chung kết bóng đá nam đêm 22/5, bà trưởng đoàn bóng đá Thái Madam Pang đã quyết liệt có hàng loạt động thái lớn mới. Madam Pang rất sợ vào đầu tháng 6 tới, U23 Thái Lan cùng bảng với các cầu thủ U23 Việt Nam, Malaysia và Hàn Quốc ở VCK U-23 châu Á và lại thua nữa. Với một lãnh đạo đoàn, lại đam mê bóng đá như Madam Pang rõ ràng là trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 vừa qua quả là cơn ác mộng trong những năm tháng làm lãnh đạo đoàn bóng đá Thái Lan. Sau khi thua đội tuyển U23 Việt Nam ở chung kết bóng đá nam SEA Games, Madam Pang đã có cuộc họp quan trọng với LĐBĐ Thái Lan (FAT) để bàn về nhân sự cho VCK U23 châu Á. HLV Worawut Srimaka vốn dĩ không được "người đàn bà thép" đánh giá cao vì nhà cầm quân này to xác nhưng bản lĩnh kém, không chịu áp lực được, khả năng chuyên môn. Lẽ ra vị thuyền trưởng người Thái Lan là người dẫn U-23 Thái Lan đá SEA Games 31, nhưng chính bà Pang đã... “cúp” ghế của ông và thay vào đó là HLV trưởng ĐTQG Polking. Tuy nhiên, sợ Worawut tổn thương nên bà Pang đã sắp xếp để HLV này dẫn dắt U23 Thái Lan đá giải châu Á đầu tháng 6 tới. Nhưng với những gì vừa diễn ra tại SEA Games 31, nữ tỷ phú lại lo...thua nữa ở sân chơi châu lục. Vậy nên, mới đây Madam Pang có cuộc họp và đưa sang đội ngũ trợ lý khủng chia sẻ với Worawut, trong đó có HLV Salvador Garcia, người dẫn dắt U23 Thái Lan vào chung kết U23 Đông Nam Á hồi tháng 2 tại Campuchia nhưng cũng thua thầy trò HLV Đinh Thế Nam của U223 Việt Nam. Hai trợ lý giỏi khác là Sritaro và Anurak Srikerd cũng sẽ được bổ sung vào BHL U23 Thái Lan. Hai vị này cùng HLV Salvador Garcia sẽ hỗ trợ đắc lực về chuyên môn cho HLV Worawut Srimaka ở sân chơi châu Á sắp tới. Nữ trưởng đoàn U-23 Thái Lan sẽ tiếp tục dẫn đầu đoàn U-23 Thái Lan sang Uzbekistan đá VCK U23 châu Á đầu tháng 6 này. Trong đó có cuộc “tái đấu” với U23 Việt Nam sẽ là sân đấu để Madam Pang đòi lại “món nợ” chung kết SEA Games 31. Tuy nhiên, người phụ nữ này cũng rất lo...lại thua nữa và ác mộng tràn về. Còn với U23 Việt Nam, VCK U23 châu Á sắp tới sẽ không có sự góp mặt của HLV Park Hang Seo. Thay vào đó các cầu thủ trẻ sẽ làm với một vị thầy mới đó là ông Gong Oh- Kyun. Chắc chắn HLV Gong Oh- Kyun sẽ gặp áp lực cực lớn vì thành tích đội trẻ mà ông Park để lại với hai ngôi vô địch SEA Games cùng á quân châu Á năm 2018.

