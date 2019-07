Thiếu nữ hí hửng đi ăn buffet hải sản giật mình ghẹ “to” như... cua đồng

(Kiến Thức) - Sau khi đi ăn buffet vớ phải ghẹ to như... cua đồng, nữ thực khách đã quyết tâm lên mạng tố cáo nhà hàng và nhận phản hồi trái chiều từ CĐM.

Thời gian gần đây, càng ngày có nhiều thực khách lựa chọn việc ăn buffet tại các nhà hàng do được ăn "thả phanh" mà không cần lo phát sinh chi phí, menu cũng hết sức đa dạng và đầy đủ.

Tuy nhiên, mới đây 1 thực khách ăn buffet tại nhà hàng có địa chỉ tại Kim Mã, Hà Nội đã phải than thở do "được" nhà hàng phục vụ con ghẹ quá bé, nằm lọt chẳng vừa 1 lòng bàn tay. Hình ảnh do nữ thực khách này đăng tải lên Facebook nhanh chóng nhận được sự quan tâm của rất đông cư dân mạng.

Trong bài đăng của mình cô gái không nhắc đến mức giá của suất buffet do cô lựa chọn, tuy nhiên nhiều cư dân mạng cho biết tại nhà hàng được nhắc đến thì giá của 1 suất buffet gồm thịt và hải sản chỉ khoảng trên dưới 200.000 đồng.

Ngoài ra, theo hình ảnh mà nữ thực khách đăng tải, con ghẹ hoa được đặt trên bàn tay nam giới có kích thước nhỏ hơn hẳn bình thường khi chỉ to không quá 1 lòng bàn tay. Chưa rõ chất lượng của con ghẹ này ra sao nhưng quả thực khi nhìn qua nhiều người còn nhầm tưởng con ghẹ này là con... cua đồng, thường được chị em dùng để nấu canh, bóc vỏ xong cũng hao hết cả thịt.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, CĐM đã để lại nhiều bình luận cho như: "Nhà hàng mua nhầm cua đồng về cho khách ăn rồi à, ghẹ gì nhìn chán thế", "Ghẹ thế này ăn 2 chục con chắc mới đỡ thòm thèm, cơ mà công ngồi bóc ghẹ cũng đủ chết" hay "Ghẹ ít nhất cũng phải to bằng 1 bàn tay chứ, với ghẹ mai xanh mới ngon, chứ ghẹ này óp mà thịt nhạt lắm".

Trái ngược lại với nhận xét của nữ thực khách trên, nhiều người từng ăn buffet tại nhà hàng này lên tiếng bênh vực: "Ơ hôm qua tớ cũng vừa ăn ở đây. Ghẹ ok mà nhỉ, không to nhưng được cái nhiều thịt. Ăn bao phê luôn. Chắc số chủ thớt đen".

Hiện câu chuyện cô gái đi ăn buffet tố nhà hàng cho ăn ghẹ "to" như cua đồng vẫn đang được quan tâm trên MXH.