Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Dybala tới MU để Lukaku về Juventus

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Kop, trang chủ Liverpool thông báo tiền đạo Ben Woodburn đã chính thức gia nhập Oxford United theo một hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 mùa. Chuyển nhượng bóng đá từ Calcio, cái tên tiếp theo lọt vào mắt xanh của Juve chính là ngôi sao của MU là Romelu Lukaku. Được biết Bianconeri sẵn sàng gán Paulo Dybala vào thành một phần thương vụ trao đổi, hòng thuyết phục đối tác nước Anh nhả tiền đạo 26 tuổi. Chuyển nhượng cầu thủ từ Daily Mail, Arsenal đã tái khởi động thương vụ Kieran Tierney từ Celtic. Thỏa thuận giữa hai bên được cho là xong xuôi, đồng thời CLB Bắc London bỏ ra 25 triệu bảng để thuyết phục đội bóng Scotland nhượng lại hậu vệ trái 22 tuổi. MU đang gặp khó vụ Harry Maguire, ngay sau đó Quỷ đỏ để mắt chính là Samuel Umtiti, "quái thú" nơi hàng phòng ngự của Barcelona. Mức giá để có được chữ ký của cầu thủ người Pháp cũng rẻ hơn rất nhiều, chỉ rơi vào khoảng 46 triệu bảng. Phát ngôn viên của Sporting Lisbon đã thông báo cho đài RTP (Bồ Đào Nha) rằng, những tin đồn cho thấy việc Man United đồng ý một thỏa thuận cho Fernandes - hoặc họ thậm chí đã đưa ra một lời đề nghị - là "hoàn toàn không đúng sự thật". Theo báo giới, AC Milan đã quyết định bán Cutrone cho Wolverhampton Wanderers với mức phí chuyển nhượng 22 triệu euro (18 triệu chính thức và 4 triệu thưởng kèm theo thành tích). Sau 4 mùa giải gắn bó, thành viên từng cùng Leicester City, Shinji Okazaki đã nói lời chia tay CLB dưới dạng chuyển nhượng tự do. Điểm đến của cầu thủ người Nhật Bản là Malaga ở giải hạng nhất Tây Ban Nha. Anh trai cầu thủ Gonzalo Higuain, Nicolas và AS Roma ẽ tiến hành đàm phán trong vài giờ tới để hoàn tất những thỏa thuận cá nhân sau cùng, đồng thời "Bầy sói" sẽ phải thuyết phục Higuain đồng ý đến chơi tại sân Olimpico. Theo truyền thông châu Âu, Liverpool vừa trở thành một trong những đội bóng để mắt đến Israel Salazar của đội trẻ Real Madrid. Theo Balkantalk, Swansea là đội bóng đang dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền vệ đang thuộc biên chế Chelsea, Kasey Palmer theo một bản hợp đồng cho mượn dài hạn.

