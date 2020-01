Thích thú với loạt ảnh Tết xưa: xem xong chỉ muốn bắt xe về nhà

Mỗi độ cuối năm, khi mùa đông bắt đầu tràn về nhiều người lại bồi hồi nhớ lại những ngày tết xưa, khi còn thơ bé, được cùng bà cùng mẹ đi chợ sắm đồ, dọn dẹp nhà cửa. Mới đây, nhiều diễn đàn lớn trên mạng xã hội chia sẻ một bộ ảnh ngày tết những năm tháng cũ mà khi xem xong, ai cũng muốn xách đồ về quê, tận hưởng 1 cái tết đầm ấm bên gia đình. Tết không chỉ là dịp tạm biệt năm mới, chào đón năm cũ mà còn là thời gian để cả gia đình đoàn tụ, xum vầy. Trong văn hoá của người Việt, Tết là dịp lễ lớn nhất trong năm, có ý nghĩa đặc biệt. Năm nào cũng vậy, cứ tới tết là nhà nào cũng tất bật dọn dẹp, mua sắm đồ mới, đặc biệt là phải đi chọn đào, chọn quất trang hoàng lại nhà cửa với mong muốn năm mới tươi đẹp hơn. Nhiều người cho rằng, không khí ngày tết ở miền Bắc đặc trưng hơn ở so với miền Nam bởi cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt kèm mưa phùn. Còn trong Nam quanh năm nắng nóng nên đôi khi, tết gõ cửa lúc nào cũng chẳng nhận ra. Không chỉ thích tết vì được sắm quần áo mới, được nghỉ học và nhận những phong bao lì xì đỏ may mắn, trẻ con thế hệ 8x, 9x cũng nhớ nhung những ngày cận kề thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, được rửa lá, gói bánh. Xem ông bà gói bánh rồi háo hức trông nồi là những khoảnh khắc kỳ diệu của tuổi thơ mà ai cũng từng trải qua. Nhiều người còn thích thú hồi tưởng: "Cứ bắc nồi bánh lên bếp xong là 5 anh chị em nhà mình mang chăn gối trông bánh luôn. Xin được bà vài củ khoai là ném vào bếp, khi mùi khoai nướng chín thơm phức, nóng hổi là mấy anh chị em lại tranh nhau xem củ nào to hơn". Được nghỉ học, lũ trẻ con lại chạy chơi loạn ngõ xóm, sang hết nhà này tới nhà khác xem gói bánh chưng rồi khoe xem được mua quần áo mới gì, được bao nhiêu tiền lì xì. Xem xong bộ ảnh, ai cũng nhớ về những ngày tết vô lo vô nghĩ ngày xưa. Facebooker A.N bình luận: "Giờ nhà cao san sát, chẳng thấy mái ngói đỏ, khói bếp thơm mỗi dịp tết đến. Hơn nữa cũng ít người tự gói bánh chưng. Trẻ con bây giờ sẽ chả bao giờ hiểu được cảm giác đếm từng ngày mong tết như thế hệ mình ngày xưa".

