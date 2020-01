Thích thú bộ ảnh “bà cụ non” mặc áo dài nhung, tóc bạc trắng, đeo kính lão

Mới đây, nhiều fanpage trên mạng xã hội đồng loạt chia sẻ bộ ảnh một " bà cụ non" mặc áo dài nhung đỏ tạo dáng cực kỳ hài hước. Chỉ sau 3 giờ đăng tải, bài viết đã thu hút 15 nghìn lượt thích và hàng nghìn bình luận khen ngợi. Được biết, cô bé trong ảnh là Trần Huyền My (tên thường gọi ở nhà là Kiwi) được 1 tuổi rưỡi. Thế nhưng trong bộ ảnh "bà cụ non", cô bé lại tạo dáng cực giống người già khiến ai cũng phải bái phục trình độ diễn sâu của nhóc tì này. Chị Đặng Mỹ Huyền (Hà Nội), mẹ của bé Kiwi cho biết, ban đầu, bé được một người bạn của chị tặng cho bộ tóc giả bạc trắng, búi xoăn trông chẳng khác nào các cụ. Thấy hay ho, chị liền đi may thêm cho bé bộ áo dài nhung đỏ, tìm mua một chiếc kính lão cùng kiếm 1 cái gậy cho đủ combo "bà cụ". Chị My cho biết, những tấm ảnh "bà cụ non" Kiwi được chị thực hiện ngẫu hứng trong vỏn vẹn 10 phút và không ngờ được mọi người chú ý và yêu thích đến vậy. Chắc có lẽ bởi trang phục đẹp cùng cách tạo dáng đúng chuẩn tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh của cô bé khiến cộng đồng mạng thích thú. "Bé rất thích chụp ảnh. Chỉ cần dơ điện thoại lên là tạo dáng ngay" - Chị Huyền chia sẻ. Có lẽ bởi đam mê nên bé cứ thoải mái diễn thôi. Với biểu cảm xuất sắc thế này chắc hẳn sau Kiwi có tương lai làm mẫu ảnh lắm đây. Không chỉ chụp hình tự tin, Kiwi còn cúi rạp người, chống gậy cho thật giống với bà cụ lưng còng hay thấy trên TV đây mà. Đúng là một cô bé láu cá. Trước đó, Kiwi cũng từng chụp bức ảnh diện áo dài, ngồi bán hoa quả với khuôn mặt mếu máo như ế khách được nhiều người thân và bạn bè khen ngợi. Ngoài sở thích chụp ảnh, cô bé 1 tuổi rưỡi còn yêu ca hát. Cứ bật những ca khúc "tủ" là Kiwi nhún nhảy, múa theo bất chấp, đôi khi cao hứng còn bắt cả nhà tập theo cực đáng yêu. Xem thêm clip: "Bà cụ non" 6 tuổi khiến Trấn Thành hụt hẫng | HTV THÁCH THỨC DANH HÀI MÙA 4 - Nguồn: Youtube

