Thí sinh Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 bị soi nhan sắc thật

Trong dàn thí sinh góp mặt tại Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020, cái tên Lương Mỹ Kỳ - mỹ nhân chuyển giới nổi tiếng với danh xưng "thánh lô tô". Trước khi đến với đấu trường nhan sắc năm nay, Lương Mỹ Kỳ đã thường xuyên xuất hiện tại các gameshow truyền hình như Giọng Ải Giọng Ai, Người Bí Ẩn, Thách Thức Danh Hài,... và để lại ấn tượng sâu sắc. Cũng chính vì lý do trên khiến cho thi sinh Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 lọt vào tầm ngắm so ảnh đi show và hình trên mạng của dân tình. Quả nhiên không hổ danh thí sinh hot nhất Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam năm nay, Lương Mỹ Kỳ vẫn giữ đúng phong độ nhan sắc so với hình đăng "phây". Từ da dẻ đến góc mặt của Mỹ Kỳ đều đẹp, phải soi kĩ lắm mới thấy khuôn mặt ít thon hơn 1 chút xíu. Tuy nhiên điều này cũng khá dễ hiểu bởi lúc lên tivi, không ai được chủ động góc quay, ánh sáng mà cũng chẳng được đầu tư ekip chụp ảnh hay chỉnh sửa gì. Lương Mỹ Kỳ (tên cũ là Lương Trung Kiên) sinh năm 1999, đến từ Tiền Giang, hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM. Sau khi xuất hiện nhiều trên các gameshow, Trung Kiên nhanh chóng sở hữu một lượng fan khá lớn, từ trang cá nhân đến fanpage và kênh YouTube đều có hơn 200.000 lượt theo dõi. Cuối năm 2019, Lương Mỹ Kỳ công khai chuyển giới và luôn xuất hiện trong hình ảnh vô cùng nữ tính, nóng bỏng. Tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam năm nay, nhiều người cho rằng Lương Mỹ Kỳ chính là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoa hậu. Lương Mỹ Kỳ hồi mới công khai quá trình chuyển giới Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Lương Mỹ Kỳ Mời quý độc giả xem video: 7 Hoa hậu chuyển giới quốc tế đẹp nhất lịch sử - Nguồn: Saostar

