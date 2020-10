Bị chụp lén, thí sinh Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2020 gây sốt

Vào sáng ngày 24/10, buổi workshop gặp gỡ các thí sinh của chương trình Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 đã diễn ra tại TP HCM. Trong số đó, tiêu biểu nhất phải kể đến Lương Mỹ Kỳ - mỹ nhân chuyển giới nổi tiếng với danh xưng "thánh lô tô". Lương Mỹ Kỳ là thí sinh được quan tâm hàng đầu tại Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 Công khai chuyển giới vào cuối năm 2019, đến hiện tại Lương Mỹ Kỳ đã sở hữu khuôn mặt vô cùng nữ tính và body siêu nóng bỏng. Những hình ảnh xinh đẹp, lộng lẫy Mỹ Kỳ đăng tải lên MXH luôn nhận về hàng ngàn lượt thích. Nhiều người cho rằng Lương Mỹ Kỳ là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị tân Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020. Không để khán giả thất vọng, nhan sắc của Mỹ Kỳ thực sự đã được chứng thực phần nào khi lọt vào ống kính camera. Dù bức ảnh được chụp trong tình trạng Mỹ Kỳ không hề hay biết, không được tạo dáng cũng không hề có sự can thiệp của photoshop nhưng rõ ràng là cô nàng trông vẫn rất xinh. Nhan sắc của Lương Mỹ Kỳ ngoài đời nhận được nhiều lời khen. Hình photoshop chỉn chu do studio chụp được Mỹ Kỳ đăng tải ngay sau đó cho thấy sự khác biệt là không nhiều. Tất nhiên so sánh kỹ hình ảnh studio chụp và chỉnh sửa chỉn chu, Mỹ Kỳ vẫn có sự khác biệt, chẳng hạn như làn da của thí sinh Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2020 có phần không sáng bằng trên ảnh. "Bạn này xinh quá, cam thường cũng không "dìm" được luôn." hay "Ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu đây rồi!" là những bình luận mà dân mạng để lại dưới bài đăng của thí sinh Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 - Lương Mỹ Kỳ. Mô tả video

