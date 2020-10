Trần Đức Bo bị tố “hai lời”, cố tình tạo scandal gây chú ý?

Từ lâu, cộng đồng mạng đã chẳng xa lạ gì với cái tên Trần Đức Bo. Sau khi trở thành hiện tượng MXH vì việc make up như ulzzang Hàn, thời gian gần đây, cậu bạn lại nổi lên với nickname "thảm họa Tik Tok". Lối trang điểm gắn mác Trần Đức Bo là đôi mắt to tròn, da mặt trắng như bông tuyết, đánh khối chuẩn từng nét và môi son đậm. Mới đây, sự xuất hiện của thí sinh Trần Đức Bo nằm trong danh sách của cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 ngay lập tức khiến cộng đồng mạng xôn xao. Mặc dù đã tuyên bố rút khỏi cuộc thi thế nhưng hiện tượng mạng Trần Đức Bo lại bất ngờ thắng vòng bình chọn trực tuyến khiến cư dân mạng bất bình. Vào tối ngày 24/10, Ban tổ chức Miss International Queen Vietnam - Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 đã đăng tải lên Fanpage thông tin thí sinh giành chiến thắng trong vòng vote online (bình chọn trực tuyến). Cái tên đứng đầu danh sách đó chính là Trần Đức Bo với hơn 140.000 bình luận, 30.000 lượt chia sẻ và 200.000 lượt thích. Như vậy, Trần Đức Bo đã lọt thẳng vào top 50 nhờ kết quả thắng này. Thông báo của bạn tổ chức cụ thể như sau: “Đây là kết quả xứng đáng sau gần 1 tháng từ khi phát động cuộc thi. Ban tổ chức đã luôn theo dõi sát sao và nắm bắt tình hình mỗi ngày để cố gắng mang về cho các bạn kết quả tương xứng với nỗ lực của các bạn, dựa trên bình chọn thông qua like - comment - share hợp lệ”. Trước đây Trần Đức Bo đã đăng tải trên trang cá nhân về việc sẽ rút khỏi cuộc thi. Thế nhưng việc Trần Đức Bo bất ngờ giành chiến thắng khiến cư dân mạng phẫn nộ khi “nói một đằng làm một nẻo”. Một số người còn cho rằng Trần Đức Bo cố tình tạo scandal để gây chú ý nhằm tăng tương tác cho bài của mình. Ngoài ra, cư dân mạng cũng nhận định người xứng đáng giành chiến thắng phải là 1 thí sinh khác. Trước khi gây bão ở cuộc thi Hoa Hậu Chuyển Giới, hiện tượng mạng Trần Đức Bo đã nổi đình đám từ năm 2017 đến nay. Loạt danh xưng kiểu như "trai đẹp song sinh của V - BTS", "chồng iu của các vợ"... là đều dùng để nhắc đến Trần Đức Bo. Được biết, hiện tại Đức Bo đã chuyển vào Sài Gòn sinh sống, làm việc, thi thoảng anh bạn mới trở về Đà Nẵng. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Lệch chuẩn thần tượng ở trẻ và những hệ lụy - Nguồn: VTV24

