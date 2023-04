“Thánh ăn Hàn Quốc” bất ngờ “độ” vòng 1, body đẹp không tì vết

Trong giới YouTuber Hàn Quốc, hẳn ai cũng từng nghe qua cái tên " thánh ăn" Yang Soobin. Soobin nổi lên nhờ những đoạn video ăn uống thả phanh, tính cách hài hước, vui vẻ và đặc biệt là thân hình mũm mĩm, đáng yêu. Thời gian qua, Yang Soobin gây chú ý với hành trình giảm được hơn 50kg, eo ót, yêu đời và vô cùng xinh đẹp với những hình ảnh và clip triệu like. Mơi đây, "thánh ăn Hàn Quốc" bất ngờ lộ thông tin mới thực hiện ca phẫu thuật nâng cấp vòng 1. Từng công khai quá trình giảm cân một cách tự nhiên, nói không với dao kéo nhưng giờ, Yang Soobin đã thay đổi quan điểm đó. "Thánh ăn" đã một lần nói hết về mọi đồn thổi của cư dân mạng gần đây về vóc dáng của mình. Cô cho rằng, đã có nhiều người tinh ý nhận ra, vòng 1 của cô căng tròn và nảy nở hơn trước. Người đẹp công nhận rằng, cô đã thực hiện phẫu thuật nâng cấp vòng 1. Ca phẫu thuật rất thành công và cô rất hài lòng với khuôn ngực và body hiện tại. Lí do là cô giảm cân rất nhanh với số lượng lớn tới hơn 50kg. Do đó, vấn đề da chùng hay vòng 1 chảy xệ khiến cô nàng buồn rầu mỗi ngày ngày. Sau khi giảm cân và nâng cấp vòng 1, cô có thể thoải mái diện những trang phục bó sát mà không phải tự ti về bề ngoài. Vốn sở hữu những đường nét xinh đẹp, hậu giảm cân, Soobin còn "thăng hạng" nhan sắc. Cô cũng được một số nhãn hàng đồ uống lựa chọn làm người mẫu quảng cáo. Thời điểm nổi tiếng, Yang Soobin từng nặng tới 131kg, ảnh hưởng không ít tới các hoạt động thường ngày của cô. Sau khi được bác sĩ cảnh báo về tình trạng sức khỏe, "thánh ăn" ngày nào quyết tâm giảm cân, thay đổi vóc dáng và có được thân hình như hiện tại. Ảnh: FBNV

Trong giới YouTuber Hàn Quốc, hẳn ai cũng từng nghe qua cái tên " thánh ăn" Yang Soobin. Soobin nổi lên nhờ những đoạn video ăn uống thả phanh, tính cách hài hước, vui vẻ và đặc biệt là thân hình mũm mĩm, đáng yêu. Thời gian qua, Yang Soobin gây chú ý với hành trình giảm được hơn 50kg, eo ót, yêu đời và vô cùng xinh đẹp với những hình ảnh và clip triệu like. Mơi đây, " thánh ăn Hàn Quốc " bất ngờ lộ thông tin mới thực hiện ca phẫu thuật nâng cấp vòng 1. Từng công khai quá trình giảm cân một cách tự nhiên, nói không với dao kéo nhưng giờ, Yang Soobin đã thay đổi quan điểm đó. "Thánh ăn" đã một lần nói hết về mọi đồn thổi của cư dân mạng gần đây về vóc dáng của mình. Cô cho rằng, đã có nhiều người tinh ý nhận ra, vòng 1 của cô căng tròn và nảy nở hơn trước. Người đẹp công nhận rằng, cô đã thực hiện phẫu thuật nâng cấp vòng 1. Ca phẫu thuật rất thành công và cô rất hài lòng với khuôn ngực và body hiện tại. Lí do là cô giảm cân rất nhanh với số lượng lớn tới hơn 50kg. Do đó, vấn đề da chùng hay vòng 1 chảy xệ khiến cô nàng buồn rầu mỗi ngày ngày. Sau khi giảm cân và nâng cấp vòng 1, cô có thể thoải mái diện những trang phục bó sát mà không phải tự ti về bề ngoài. Vốn sở hữu những đường nét xinh đẹp, hậu giảm cân, Soobin còn "thăng hạng" nhan sắc. Cô cũng được một số nhãn hàng đồ uống lựa chọn làm người mẫu quảng cáo. Thời điểm nổi tiếng, Yang Soobin từng nặng tới 131kg, ảnh hưởng không ít tới các hoạt động thường ngày của cô. Sau khi được bác sĩ cảnh báo về tình trạng sức khỏe, "thánh ăn" ngày nào quyết tâm giảm cân, thay đổi vóc dáng và có được thân hình như hiện tại. Ảnh: FBNV