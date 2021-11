Lộ ngoại hình "gầy rộc" của “thánh ăn” Hàn Quốc sau giảm cân

Yang Soobin được biết đến là một trong những " thánh ăn" chuyên mukbang nổi tiếng không chỉ ở Hàn Quốc mà khắp châu Á. Thời điểm cách đây vài năm, Yang Soobin gắn liền với hình ảnh một cô gái mũm mĩm, vì ăn uống không điều độ nên cô bị thừa cân dẫn đến sức khỏe ảnh hưởng. Đỉnh điểm vào năm 2018, cô nặng tới 138kg. Bị ảnh hưởng nhiều trong cuộc sống do béo phì và cơ thể quá khổ nên "thánh ăn" Hàn Quốc này đã quyết tâm lên kế hoạch chi tiết và thực hiện giảm mỡ trong khoảng hơn 1 năm trởi lại đây. Mới đây trên trang cá nhân, hiện tượng mạng đến từ xứ sở kim chi gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh ghi lại hành trình "lột xác" của bản thân suốt 3 năm qua. Đến 2020, cơ thể của Yang Soobin bắt đầu có những thay đổi rõ rệt. Còn đến hiện tại, so sánh với hình ảnh trong quá khứ đúng là một màn lột xác quá đỉnh cao. Chứng kiến thân hình gầy rộc hoàn toàn so với trước đây của Yang Soobin, nhiều người hâm mộ không khỏi hoảng hốt, giật mình bởi màn giảm cân của cô quá thành công. Với nhiều người đây chưa thật sự là thân hình chuẩn nhưng nếu so sánh hình ảnh khi chưa giảm mỡ của Yang Soobin thì quả thật phải “bật ngửa”. Trên trang cá nhân của cô thời gian gần đây thường xuyên chia sẻ hình ảnh khoe vóc dáng thon gọn đầy bất ngờ. Bức ảnh gần đây cô đăng tải khiến mọi người ngỡ ngàng “mắt chữ O mồm chữ A” vì quá khác biệt. Chân dài, eo thon, cơ thể Yang Soobin săn chắc khác hẳn so với hình tượng trước kia. Nhiều người hâm mộ dành lời khen, nhận định cô nàng lên hương trông thấy sau khi giảm mỡ thành công. Được biết, để có thân hình thon gọn như hiện tại, nữ YouTuber đã phải đánh đổi nhiều thứ từ sự nghiệp đến thời gian. Cô lên kế hoạch chi tiết, khoa học về thời gian tập luyện cũng như ăn uống sao cho khoa học. Hiện tại, cô nàng đã tự tin diện những bộ đồ bó sát hay có chút hở hang để thêm phần quyến rũ. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Những hiện tượng mạng đình đám trong năm 2020 thiếu tài năng, thừa chiêu trò - Nguồn: Saostar

