Tất tần tật bảng thành tích của tân HLV CLB Công an Hà Nội

Mới đây, HLV Gong Oh Kyun đã kí vào bản hợp đồng với thời gian làm việc là 2 năm với CLB Công an Hà Nội. Trước đó, HLV người Hàn Quốc đã từng có thời gian làm việc với bóng đá Việt Nam khi dẫn dắt U23 Việt Nam tại vòng bảng U23 châu Á năm 2022 trên đất Uzbekistan.

HLV Gong Oh Kyun trở thành tân HLV trưởng CLB Công an Hà Nội.

Nhìn lại bảng thành tích của HLV Gong Oh Kyun, nhiều người bày tỏ sự thích thú khi tân HLV của CLB Công an Hà Nội sở hữu CV khá đa dạng.

Bắt đầu sự nghiệp từ cầu thủ phong trào của trường Đại học Kwandong, ông Gong đã được biết đến là một tiền đạo cừ khôi. Nhờ vậy, ông được gọi vào U23 Hàn Quốc năm 1996 và bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp khi gia nhập CLB thành lập năm 1997 Daejeon.

Giống như nhiều cầu thủ phong trào khác khi bước chân lên chơi chuyên nghiệp, Gong Oh Kyun chật vật tìm chỗ đứng trong đội hình. Phải đến năm 2001 khi trở thành Vua phá lưới của Daejeon, Gong Oh Kyun mới thực sự khẳng định được vị thế không thể thiếu của mình. Đến năm 2003, Gong Oh Kyun trở thành Vua kiến tạo nhờ các phẩm chất đặc biệt như tốc độ, sức mạnh cùng sự năng nổ.

Gong Oh Kyun thời trẻ, khi còn khoác áo Daejeon. (Ảnh: Namu)

Phong độ đỉnh cao giúp Gong đứng trước cơ hội tới J League chơi bóng và nhận mức lương có thể lên đến 390 triệu won, nhưng ông quyết định ở lại để tiếp tục gắn bó với Daejeon đến tận năm 2006. 10 năm khoác áo với 266 trận, 37 bàn thắng, 18 kiến tạo, đưa Gong trở thành huyền thoại Daejeon, đồng thời đi vào lịch sử đội bóng với tư cách người đầu tiên lập hat-trick cho CLB, người đầu tiên lập cú đúp tại AFC Champions League.

Nhìn vào sự nghiệp huấn luyện của HLV Gong có thể thấy một chi tiết nổi bật, ông thường làm việc ở các đội trẻ. Ngoài thời gian ngắn là cánh tay phải của HLV Jeong Jeong-yong ở CLB Seoul E-Land, ông từng nắm đội U18, làm trợ lý tại U17, U20, U23 Hàn Quốc, cầm U20 Indonesia, U23 Việt Nam và giờ là CLB Công an Hà Nội.

Gong Oh Kyun và tài năng trẻ Lee Kang-in tại giải U20 thế giới năm 2019. (Ảnh: Joongdo)

Khi giải nghệ năm 2009 trong màu áo CLB Sunshine Coast của Australia, HLV Gong Oh Kyun ở lại xứ sở chuột túi và tham gia công tác đào tạo trẻ cùng Shin Tae-yong (HLV của Indonesia hiện tại) trong 4 năm rưỡi. Dạy dỗ cầu thủ trẻ, truyền đạt những kinh nghiệm có được từ thời còn tung hoành trên sân cỏ sau đó nhìn chúng trưởng thành mang lại niềm vui cho Gong. Đổi lại, các cầu thủ cũng yêu mến ông vô bờ bến