HLV Gong Oh Kyun đưa CLB Công an Hà Nội vươn tầm châu Á

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt CLB Công an Hà Nội, HLV Gong Oh Kyun cho biết: "Tôi sẽ cố gắng dẫn dắt các cầu thủ, để đội có kết quả tốt hơn nữa. Không chỉ ở V-League mà tôi đặt mục tiêu để toàn châu Á biết tới CLB Công an Hà Nội".

HLV Gong Oh Kyun chính thức trở thành HLV CLB Công an Hà Nội.

Chia sẻ về lý do nhận lời dẫn dắt CLB Công an Hà Nội, HLV người Hàn Quốc cho biết: "CLB Công an Hà Nội đang có hướng đi tốt nhất, đầy đủ nhất nên tôi đã đồng ý dẫn dắt đội bóng này".

Trước khi đến với CLB Công an Hà Nội, nhiều NHM đã đặt câu hỏi về triết lý bóng đá mà HLV Gong Oh Kyun áp dụng, HLV người Hàn Quốc cho biết: "Hiện tại CLB đang sử dụng nhiều tuyển thủ Quốc gia, sau này dựa trên đó phát triển các cầu thủ xung quanh để tốt hơn. Hiện tại chưa nói được, vì chưa biết các cầu thủ sẽ làm viê ra sao. Trong thời gian tới, tôi sẽ theo dõi đối thủ, cầu thủ, tuỳ từng trận để đưa ra bài tập và lối chơi cho từng trận".

HLV Gong Oh Kyun đặt mục tiêu đưa CLB Công an Hà Nội vươn tầm châu lục.

Sắp tới, HLV Gong Oh Kyun sẽ làm việc với những cầu thủ không được triệu tập lên đội tuyển Quốc gia và trận đấu đầu tiên chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ chính thức cầm sa bàn đó là trận gặp HAGL tại Cúp QG ngày 15/11.