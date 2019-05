Tập thể lớp chi gần 20 triệu cho bộ ảnh kỷ yếu độc lạ

My My, cô gái vào vai Tấm, chia sẻ với Zing.vn: "Ý tưởng ban đầu của lớp là chụp ảnh cổ trang. Đúng thời điểm MV 'Anh ơi ở lại' rất hot trên mạng, chúng mình quyết định áp dụng luôn nhưng biến tấu một chút cho đặc sắc". Nữ sinh cho biết địa điểm chụp hình là những nơi nổi tiếng trong thành phố như Làng cà phê Trung Nguyên, Mộc phủ Cà phê, Bảo tàng Thế giới Cà phê... và cả lớp đã chi gần 20 triệu để hoàn thành bộ ảnh. Nhóm bạn trẻ nhận được nhiều lời khen nhờ tính sáng tạo, khả năng tạo dáng rất giống bản gốc và mức độ chịu chi. Theo lời My My, cả lớp đã mất gần nửa tháng để hoàn thành phần trang phục. Do muốn bộ ảnh thật giống MV "Anh ơi ở lại" nên có gặp khó khăn về kích cỡ, kiểu dáng, màu sắc... nhưng sau cùng thì vẫn khắc phục được. Một khó khăn khác là các thành viên bắt đầu trang điểm từ sáng sớm nhưng phải chụp ảnh tới tận tối muộn mới xong. Ngoài ra, do địa điểm thực hiện khá xa nhau nên việc di chuyển cũng tốn không ít thời gian, công sức. Võ Trường Long, nam sinh vào vai nhà vua là người được dân mạng xin info nhiều nhất. 10X sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao và có biểu cảm khá chuyên nghiệp. "Cả lớp và bên nhiếp ảnh cùng nhau bàn bạc để chọn ra các nhân vật phù hợp nhất. Thành viên trong lớp rất biết lắng nghe nên không xảy ra mâu thuẫn gì", My My cho biết. Ngay sau khi xuất hiện trên mạng, bộ ảnh của lớp 12A5 đã nhận được gần 40.000 lượt thích trên các diễn đàn. "Lúc đầu, cả lớp chỉ muốn chụp bộ ảnh thật đặc biệt để lưu lại kỷ niệm 12 năm đi học nhưng không ngờ được mọi người khen ngợi nhiều đến vậy. Có người còn nhắn tin cho mình để hỏi địa điểm và nhiếp ảnh khiến tụi mình rất vui", My My chia sẻ.

