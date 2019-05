Góc dìm hàng mùa kỷ yếu: "Cười đau bụng" với nhiếp ảnh gia vô tâm

Đến hẹn lại lên, ngay từ giữa năm học các học sinh lớp 12 đã tranh thủ lên kế hoạch chụp ảnh kỷ yếu với những concept độc, lạ, đầu tư công phu từ trang phục, địa điểm, ekip. Tuy nhiên, cũng từ những bức ảnh lưu lại thanh xuân này không ít trường hợp dở khóc, dở cười đã xảy ra. Thời khắc chia xa, thời khắc cùng ngồi ngắm nhìn lại bộ ảnh kỷ yếu, chắc hẳn sẽ có những cảm xúc bồi hồi, bâng khuâng, có chút lưu luyến và cũng có cả những trận cười vỡ bụng, không phải bức ảnh kỷ yếu nào cũng nhẹ nhàng và êm đềm Mới đây trên MXH, các dân mạng đã chia sẻ bức ảnh kỷ yếu vô cùng bá đạo khi các nhân vật chính chưa kịp tạo dáng xong, nhiếp ảnh gia đã ấn máy và tạo ra những thảm họa thực sự. Lũ bạn có tâm nhất là khi sắp chia tay nhau rồi vẫn cố lôi đống ảnh dìm hàng lúc chụp kỷ yếu ra mà cười hả hê và khiến khổ chủ chỉ biết "cúi gằm mặt". Lũ bạn nhất định không buông tha khoảnh khắc dìm hàng trong bộ ảnh kỷ yếu chung. Chụp thì chụp nhanh lên nhé các anh nhiếp ảnh gia. Trời thì nắng cứ bắt cười không nhăn mắt. Nháy mắt để tạo sự yêu kiều nhưng ai ngờ lại thành thảm họa đến thế này. Cùng "Say Hi!!!" nhưng sao mắt như đang phê thế. Mở to con mắt ra và tận hưởng nào. Buồn ngủ lắm rồi anh nhiếp ảnh ơi!

