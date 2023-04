Tái ngộ Đức Phúc sau 5 năm, "thánh ăn" Yang Soobin giờ ra sao?

Mới đây nhất, Đức Phúc đã khoe hình tái hợp " thánh ăn" Yang Soobin. Có thể thấy, so với thời điểm 5 năm trước khi đóng MV, Yang Soobin đã hoàn toàn "lột xác". Lần tái ngộ này giữa Đức Phúc và Yang Soobin, nhiều người bất ngờ với vóc dáng của "thánh ăn" khi quá nhỏ, đặc biệt là từ gương mặt. Đức Phúc gặp lại Yang Soobin nhưng "thánh ăn" là người chiếm trọn spotlight. Còn nhớ vào năm 2019, Đức Phúc cho ra mắt MV Yêu được không với bạn diễn đặc biệt là "thánh ăn Hàn Quốc" Yang Soobin. Không chỉ nổi tiếng và có sức ảnh hưởng với giới trẻ Hàn Quốc mà ở Việt Nam hiện tại, cô nàng Yang Soobin cũng được nhiều người biết đến. Khác với định kiến "gầy mới đẹp" của nhiều người, Soobin vẫn tự tin, thậm chí thành công với chính ngoại hình mũm mĩm cùng đam mê ẩm thực của mình. Dù MV ra mắt vào năm 2019 nhưng theo lời Đức Phúc thì MV này đã được quay hình cách đây 5 năm. Giữa năm 2019, Soobin bắt đầu giảm cân sau khi gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Thời điểm đó, kết quả kiểm tra chỉ số cơ thể Inbody cho thấy cô có tới 70 kg mỡ, chỉ đạt 38 trên thang điểm 100. "Vì béo, tôi bị tiểu đường, mắc nhiều bệnh lặt vặt và thường xuyên phải đến bệnh viện. Hay đau ốm là vậy nhưng tôi vẫn luôn coi thường sức khỏe của mình", Soobin nói trong một video. Không chỉ vậy, Soobin còn bị chẩn đoán mắc ung thư. Vậy nên tình hình sức khoẻ của cô nàng liên tuc được netizen cập nhật. "Do giảm cân toàn thân nên phần cổ cũng gầy đi nhưng mình cảm nhận vùng cổ có gì đó xuất hiện nên đã đi bệnh viện kiểm tra. Mình được chẩn đoán là mắc ung thư thể nhú tuyến giáp". Yang Soobin cho biết do phải cắt một nửa tuyến giáp khiến dây thanh quản tổn thương nên thời điểm đó, tạm thời cô bị mất giọng. "Trong thời gian này, dù có hoạt động ra video thì mình cũng chỉ có thể chào hỏi" - Yang Soobin nói thêm. Hành trình giảm cân ngoạn mục và truyền cảm hứng của Soobin cũng giúp cô nhận được nhiều sự ủng hộ. Hiện, cô còn là gương mặt quảng cáo của một số nhãn hàng thể thao và thực phẩm lành mạnh.

