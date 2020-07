Kết hôn với "streamer giàu nhất Việt Nam", Xoài Non giờ ra sao?

Phạm Trang có biệt danh Xoài Non là một trong những cái tên hot nhất Instagram. Cô nàng sinh năm 2002 này gây ấn tượng với gương mặt lai tây dù là thuần Việt 100%. Dừng sự nghiệp học hành, Xoài Non theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, làm mẫu ảnh có tiếng tại Sài Gòn. Cô nàng này mới đây công khai kết hôn "streamer giàu nhất Việt Nam" - Xemesis. Xemesis hơn hot girl Xoài Non 13 tuổi và đúng chuẩn người đàn ông "trưởng thành và giàu có", chỗ dựa vững chắc cho cô nàng. Gần đây, sau khi về chung nhà với streamer đại gia Xemesis, Xoài Non còn lấn sân sang làm Youtube, cuộc sống sau khi kết hôn của cô nàng cực kỳ viên mãn. Sau màn kết hôn với chồng đại gia, cuộc sống của Xoài Non khiến không ít người tò mò. Liệu hot girl xinh đẹp có được sống trong giàu sang, nhung lụa khi lấy một chàng trai “bên ngoài ấm áp, bên trong nhiều tiền” như “streamer giàu có nhất Việt Nam”? Từng chia sẻ với báo chí, Xoài Non cho hay, cuộc hôn nhân của cô cũng bình thường và giản dị như bao người phụ nữ khác. Vợ chồng Xoài Non cùng nhau kiếm tiền và vun vén hạnh phúc gia đình, hoàn toàn không có chuyện cô ở nhà tiêu tiền của chồng và tận hưởng cuộc sống nhung lụa. Cụ thể, Xoài Non chia sẻ: "Mình vẫn có công việc riêng, vẫn kiếm đủ tiền để lo cho bản thân và mua tặng chồng những gì chồng thích. Vợ chồng mình sống theo kiểu là “tiền ai nấy tiêu”, không ai phụ thuộc ai. Chồng từng nói với mình rằng, “Em có thể kiếm 1, 2 triệu/tháng cũng được nhưng em phải đi làm, phải lao động chứ không ỷ lại vào anh”. Mình hoàn toàn ủng hộ quan điểm đó". Chia sẻ về chồng, Xoài Non từng cho biết Xemesis là một người “ngoài lạnh trong nóng”, yêu thương và chiều chuộng vợ bằng những việc làm thực tế chứ không dùng ngôn từ sến súa, lãng mạn. Xoài Non nói về chồng: "Ví dụ như anh thấy mình thiếu túi thì mua túi, thiếu giày thì mua giày. Thấy mình ngồi buồn một mình thì gợi ý hai vợ chồng cùng xem phim. Có giận nhau anh cũng không để mình nhịn ăn, phải no bụng đã mới giận tiếp được… Anh hơn mình 13 tuổi nhưng không chiều mình theo kiểu người lớn chiều con nít mà là một người chồng quan tâm đến vợ bằng những việc làm thực tế". Gần nửa năm sống chung, Trang chưa một lần thấy vỡ mộng hôn nhân. Cô không giống một vài người phụ nữ khác, thường bị sốc vì sự thay đổi của bạn đời trước và sau khi cưới. Để có được điều này, ngay từ khi mới quen, vợ chồng Xoài Non bộc lộ điểm xấu với nhau, để rồi khi về chung một nhà lại quyến rũ nhau bằng những điểm tốt. Mời quý độc giả xem video: Phạm Trang lần đầu chia sẻ tình cảm với bạn trai hot streamer Xemesis - Nguồn: KINGLIVE

