Sau vụ lộ clip nóng, hot girl Trâm Anh xin lỗi mẹ

Từ sự cố lộ clip nóng cùng bạn trai vào tháng 4/2019, hot girl Trâm Anh im ắng trong mọi hoạt động các nhân trên MXH. Mãi cho tới gần đây, Trâm Anh mới lại cập nhật dòng trạng thái trên Instagram và nhanh chóng được CĐM chú ý.

Cụ thể, tối ngày 18/8 trên trang cá nhân của mình, hot girl 9X Trâm Anh đã đăng tải bức ảnh chụp với mẹ kèm theo dòng trạng thái: "Mom. I just want to say I’m sorry for everything" (Tạm dịch: Mẹ. Con chỉ muốn nói xin lỗi mẹ về mọi thứ).

Trái với những tấm ảnh trước đây, thay vì diện những bộ đồ khoe thân hình quyền rũ với các vòng nuột nà thì lần trở lại này, Trâm Anh đã diện bộ đồ kín đáo hơn và với mái tóc đã được cắt ngắn.

Chỉ sau ít phút đăng tải, dòng trạng thái của Trâm Anh đã thu hút được sự chú ý của CĐM. Đa phần các dân mạng đã để lại bình luận động viên cô nàng hot girl từng lộ clip nóng và mong co sẽ sớm vượt qua sự cố.

Cụ thể nickname P.H.M bình luận: "Ai cũng có sai lầm e à, tuổi trẻ có sai thì mới nhận ra được điều mình sai. Cố lên".

Còn nickname T.M.H bình luận: "Mưa gió qua rồi giờ hãy làm lại thật tốt em nhé".

Trước đó, ngày 30/07, Trâm Anh bất ngờ cập nhật ảnh đại diện, trang bìa Facebook nhưng không để lại dòng trạng thái nào.

Ngày 23/7, sau hơn 3 tháng biến mất hoàn toàn khỏi mạng xã hội và các hoạt động, cô cũng "tái xuất" trên Instagram cá nhân với tấm ảnh chụp nghiêng kèm dòng chú thích bằng tiếng Anh: "Don’t hate what you don’t understand. Everything happens for a reason". (Tạm dịch: Đừng ghét những gì bạn không hiểu. Điều gì xảy ra cũng có lý do của nó).

Tháng 4/2019, Trâm Anh vướng phải ồn ào vì được cho là cô gái trong một clip nóng trên mạng.

Tới đầu tháng 5, sự xuất hiện của Trâm Anh trong chương trình Quý ông đại chiến cũng bị cắt khỏi sóng VTV. Toàn bộ hình của cô được thay bằng cách ghép những cảnh quay khác.

Trong thời gian nổi tiếng của mình, Trâm Anh từng dính phải loạt thị phi như: bị nhóm hot girl Trương Hoàng Mai Anh, Linh Thỏ... "nghỉ chơi" vì kiêu, chảnh; bị "tố" lợi dụng streamer Pew Pew để nổi tiếng khi cả 2 cùng tham gia gameshow Mảnh ghép tình yêu.