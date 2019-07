Động thái "lạ" của hot girl Trâm Anh trên Facebook sau scandal clip nóng

Kể từ sau vụ lộ clip nóng, nhất cử nhất động của hot girl Trâm Anh ở mọi thời điểm luôn thu hút được sự chú ý của CĐM. Cách đây ít ngày, Trâm Anh đã tái xuất trên Instagram bằng một caption ẩn ý.

"Don’t hate what you don’t understand. Everything happens for a reason" (Tạm dịch:"Đừng ghét những gì bạn không hiểu. Điều gì xảy ra cũng có lý do của nó"), cô viết.

Dù bức ảnh được chụp trong tình trạng thiếu sáng nhưng ai cũng nhận ra Trâm Anh của hiện tại đã gầy đi khá nhiều. Nhưng cách đây vài giờ, nàng hot girl Nóng cùng World Cup bỗng có động thái mới sau hơn 1 tuần đăng ảnh tái xuất. Cụ thể, cô đã thay đổi ảnh bìa và cả ảnh đại diện trên trang cá nhân có 350.000 người theo dõi của mình.

Ngay lập tức, hành động này của Trâm Anh khiến nhiều người đau đầu đoán nguyên nhân. Trong khi một số cho rằng cô cố tình tạo chiêu trò cho việc "come back", số khác lại đặt giả thuyết biết đâu Trâm Anh bị hack nick cũng nên.

Tháng 4 vừa qua, Trâm Anh bị nghi ngờ là nữ chính trong clip nóng cùng bạn trai khiến tên tuổi của gái xinh này bị ảnh hưởng rất nhiều.

Trước đó, Trâm Anh trở thành cô nàng hot girl tai tiếng khi liên tục vướng phải những scandal không đáng có như bị đồng nghiệp tẩy chay và tố giả tạo, uống rượu như uống nước lọc, dựa hơi streamer Pewpew để nổi tiếng,...

Khép lại mọi ồn ào, Trâm Anh cho biết sẽ thử thách bản thân ở lĩnh vực MC. Bên cạnh đó, cô sẽ tích cực tập luyện vũ đạo, học đàn và học thanh nhạc để tìm kiếm những cơ hội lớn trong nghệ thuật. Hot girl xứ Thanh muốn được công chúng ghi nhận bởi tài năng chứ không phải qua những tai tiếng.