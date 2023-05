Sau mối tình dang dở với Âu Hà My, nam phi công giờ ra sao?

Phạm Hà Duy (SN 1987) từng là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả yêu thích phim truyền hình. Có mẹ là diễn viên Hương Dung nên từ nhỏ, Hà Duy đã là một sao nhí, xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng. Khi trưởng thành, nhiều người bất ngờ khi Hà Duy lựa chọn theo học và trở thành phi công. Mặc dù có sự nghiệp thành công, song chuyện tình cảm của Hà Duy lại khiến nhiều người tiếc nuối. Nam phi công từng bén duyên với Âu Hà My - nữ giảng viên từng được chú ý với nhan sắc xinh đẹp. Chuyện tình Hà Duy và Hà My từng được nhiều người ngưỡng mộ bởi cả hai đều là trai tài, gái sắc. Trong thời gian hẹn hò, cặp đôi cũng khoe nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào lên MXH. Đến năm 2018, sau một thời gian tìm hiểu, Phạm Hà Duy và Âu Hà My quyết định tiến đến hôn nhân. Gia đình hai bên đã làm lễ dạm ngõ, cặp đôi cùng nhau đi lựa váy cưới để chuẩn bị cho ngày trọng đại. Tưởng rằng mọi chuyện viên mãn nhưng thông tin Hà Duy và Hà My bất ngờ "đường ai nấy đi" chỉ sau đó vài tháng khiến dân mạng hoang mang. Sau đó, cả Hà Duy và Âu Hà My đều không lên tiếng chia sẻ nguyên nhân cụ thể khiến họ hủy hôn. Thay vào đó, mỗi người âm thầm cập nhật thông báo độc thân, trở về cuộc sống riêng của mình. Vốn làm công việc phi công bận rộn, không có nhiều thời gian rảnh nên Phạm Hà Duy vẫn lẻ bóng nhiều năm sau khi mối tình tan vỡ. Cho đến cuối năm 2022, 4 năm sau lần hủy hôn, nam phi công mới đăng tải một bức hình, úp mở về chuyện có bạn gái mới. Theo đó, trong hình nam phi công nắm tay một cô gái, khoe hình xăm đôi là tên của Hà Duy và người yêu kèm theo trái tim. Thời điểm đó, anh chàng nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, người thân thiết. Tuy nhiên sau đó, Phạm Hà Duy cũng rất kín tiếng và không chia sẻ thêm về chuyện tình yêu của mình.

