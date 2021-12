Sau ly hôn, cô giáo Âu Hà My lộ vòng 2 to bất thường

Âu Hà My không phải là cái tên quá xa lạ với người dùng mạng xã hội. Cô hiện đang là giảng viên tiếng Pháp tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Từng có một thời gian, cô giáo Âu Hà My gây xôn xao khi ly hôn nam diễn viên Trọng Hưng với lý do chồng ngoại tình. Hiện tại cuộc sống của cô đã trở lại bình thường. Hơn 1 năm sau khi ly hôn, cô giáo 9x nhận được nhiều lời khen cho vẻ ngoài tươi tắn, ngày càng nhuận sắc. Tuy nhiên mới đây, sau khi đăng tải loạt hình ảnh diện váy ngắn bó sát, gợi cảm, Âu Hà My làm cư dân mạng tò mò khi phát hiện vòng 2 của cô to bất thường. Cụ thể, một số dân mạng tinh mắt nhận ra vòng 2 cô giáo hot girl lớn bất thường, khác hẳn với eo thon trước đó. Trong khi một số netizen cho rằng đó là "bé mỡ", số khác mạnh dạn đoán 9X mang bầu. Trước những nghi vấn của nhiều người, Âu Hà My lập tức lên tiếng thanh minh. Cô viết: "Năm ngoái gầy thế này, mà giờ béo ú nu. Không hiểu sao luôn, chắc ông già Noel tặng nhầm em một chiếc bụng mỡ rồi". Từ khi trở lại cuộc sống thường nhật sau lùm xùm ly hôn, cô giáo 9x thường xuyên đăng tải hình ảnh đi lại bằng xe ô tô đắt tiền, khoác lên người những bộ trang phục hàng hiệu và du lịch đến nhiều quốc gia trên thế giới. Với lợi thế là vòng 1 căng đầy và vòng 3 quyến rũ, cô hay diện áo quây hay váy với vùng cổ khoét sâu bó sát khoe triệt để đường cong. Chẳng những vậy, cô còn chăm chỉ rèn luyện thể thao để có được vóc dáng thon gọn, săn chắc. Âu Hà My được nhiều người nhận xét ngày càng xinh đẹp hơn sau ly hôn. Ngoài ngoại hình nổi bật, gái xinh còn sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể khi có thâm niên 16 năm theo học tiếng Pháp. Âu Hà My từng được tuyển thẳng vào trường Đại học Ngoại ngữ và tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm. Ra trường, hot girl 9X tiếp tục theo học Thạc sĩ. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Trọng Hưng tố cáo Âu Hà My bịa đặt chuyện sảy thai,chuyện vay 1 tỷ từ gia đình vợ cũ là sai sự thật? - Nguồn: SaoStar

