Bị hỏi "bao giờ lại lấy chồng", Âu Hà My hé lộ thời điểm

Vụ ly hôn của nữ giảng viên Âu Hà My và chồng cũ Nguyễn Trọng Hưng là một trong những màn đấu tố ồn ào nhất MXH nửa cuối năm 2020. Nhưng chuyện gì rồi cũng qua, sau những status tranh cãi qua lại, cả cô giáo Âu Hà My lẫn Nguyễn Trọng Hưng đều đang tận hưởng cuộc sống riêng vui vẻ, thoải mái. Mới đây, Âu Hà My vừa đăng tải một bức hình khoe dáng xịn bên cạnh chiếc xế hộp hạng sang. Đính kèm bức ảnh, cô giáo hot girl còn có dòng caption siêu deep: "Có khi đây chính là thời điểm đẹp nhất trong đời. Kinh tế vững chắc, sự nghiệp ổn định, trái tim lành lặn. Bây giờ mới là thanh xuân". Có thể thấy là sau gần 1 năm 4 tháng hậu đổ vỡ với người cũ, trái tim của Âu Hà My đã lành lặn trở lại, không còn đau buồn hay vấn vương chuyện đã qua. Thời gian gần đây, Âu Hà My tập trung làm việc và kinh doanh nên sự nghiệp ngày càng ổn định, vững chắc. Bên dưới bức ảnh, phần đông netizen đã vào thả like và bình luận khen ngợi nhan sắc ngày càng lên hương của Âu Hà My. Ngoài ra, mọi người không quên chúc cô sớm tìm được hạnh phúc mới. Về phần mình, Âu Hà My cũng vui vẻ đáp trả lại gần như tất cả các comment. Riêng với loạt bình luận chúc "tìm được bến đỗ mới"/ "tìm được hoàng tử ở bên"..., Âu Hà My giữ một câu trả lời chung, đó là: "Còn lâu lắm!". Trong phần hồi đáp một người bạn, Âu Hà My còn viết thêm: "Cố gắng lên nha. 1994 ai cũng lận đận cả. Niềm vui ai cũng như ai còn nỗi buồn mỗi người 1 vẻ... Tớ cũng có những nỗi niềm của riêng tớ mà khổ ko ai hiểu được, chỉ mình vượt qua rồi mới thấy cảm ơn nó đã cho mình trưởng thành". Nữ giảng viên xinh đẹp cho biết thêm. Hậu ly hôn, Âu Hà My ngày càng lên đời nhan sắc. Mời độc giả xem video: Trọng Hưng tố cáo Âu Hà My bịa đặt chuyện sảy thai,chuyện vay 1 tỷ từ gia đình vợ cũ là sai sự thật? - Nguồn: SaoStar

Vụ ly hôn của nữ giảng viên Âu Hà My và chồng cũ Nguyễn Trọng Hưng là một trong những màn đấu tố ồn ào nhất MXH nửa cuối năm 2020. Nhưng chuyện gì rồi cũng qua, sau những status tranh cãi qua lại, cả cô giáo Âu Hà My lẫn Nguyễn Trọng Hưng đều đang tận hưởng cuộc sống riêng vui vẻ, thoải mái. Mới đây, Âu Hà My vừa đăng tải một bức hình khoe dáng xịn bên cạnh chiếc xế hộp hạng sang. Đính kèm bức ảnh, cô giáo hot girl còn có dòng caption siêu deep: "Có khi đây chính là thời điểm đẹp nhất trong đời. Kinh tế vững chắc, sự nghiệp ổn định, trái tim lành lặn. Bây giờ mới là thanh xuân". Có thể thấy là sau gần 1 năm 4 tháng hậu đổ vỡ với người cũ, trái tim của Âu Hà My đã lành lặn trở lại, không còn đau buồn hay vấn vương chuyện đã qua. Thời gian gần đây, Âu Hà My tập trung làm việc và kinh doanh nên sự nghiệp ngày càng ổn định, vững chắc. Bên dưới bức ảnh, phần đông netizen đã vào thả like và bình luận khen ngợi nhan sắc ngày càng lên hương của Âu Hà My. Ngoài ra, mọi người không quên chúc cô sớm tìm được hạnh phúc mới. Về phần mình, Âu Hà My cũng vui vẻ đáp trả lại gần như tất cả các comment. Riêng với loạt bình luận chúc "tìm được bến đỗ mới"/ "tìm được hoàng tử ở bên"..., Âu Hà My giữ một câu trả lời chung, đó là: "Còn lâu lắm!". Trong phần hồi đáp một người bạn, Âu Hà My còn viết thêm: "Cố gắng lên nha. 1994 ai cũng lận đận cả. Niềm vui ai cũng như ai còn nỗi buồn mỗi người 1 vẻ... Tớ cũng có những nỗi niềm của riêng tớ mà khổ ko ai hiểu được, chỉ mình vượt qua rồi mới thấy cảm ơn nó đã cho mình trưởng thành". Nữ giảng viên xinh đẹp cho biết thêm. Hậu ly hôn, Âu Hà My ngày càng lên đời nhan sắc. Mời độc giả xem video: Trọng Hưng tố cáo Âu Hà My bịa đặt chuyện sảy thai,chuyện vay 1 tỷ từ gia đình vợ cũ là sai sự thật? - Nguồn: SaoStar