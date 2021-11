Hậu lùm xùm hôn nhân, cô giáo Âu Hà My có hình ảnh mới

Âu Hà My là nữ giảng viên xinh đẹp của một trường đại học tại Hà Nội. Cô từng kết hôn với nam diễn viên điển trai Trọng Hưng, nhưng cả 2 đã ly hôn trong ồn ào vào năm 2020. Hơn 1 năm sau tan vỡ, cô giáo Âu Hà My đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là sự xinh đẹp, học thức và tiền tài thì ngày càng thăng hạng. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội có đôi lời xúc động khi chia sẻ về "nghề gieo chữ" của mình nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Trong tâm thư, cô giáo hot girl Âu Hà My viết: "Kỷ niệm 5 năm được đứng trên giảng đường đại học, thật ý nghĩa. 5 năm trôi qua với biết bao kỷ niệm đẹp bên học trò, những tình cảm thân thương của thầy cô đã dìu dắt em trở thành một cô gái mạnh mẽ, đầy nghị lực như ngày hôm nay. Tuổi mới, chúc em sẽ cố gắng hơn nữa và vững bước trên con đường sư phạm mà mình đã chọn. Cô giáo bé nhỏ, chúc em một đời an yên". Được biết, ngày 20/11 còn là sinh nhật lần thứ 28 của Âu Hà My. Ngoài chia sẻ những cảm xúc trong ngày hiến chương nhà giáo, gái xinh còn khéo léo khoe nhan sắc xinh đẹp khiến không ít người ganh tị. Sau tan vỡ hôn nhân, nhan sắc Âu Hà My ngày càng mặn mà, thăng hạng hơn trước. Cô thường xuyên khoe những hình ảnh với đủ kiểu style khác nhau. Từ chín chắn, công chúa ngọt ngào đến hình tượng nữ sinh nhí nhảnh,... khoảnh khắc nào cũng rất ấn tượng. Thi thoảng, Âu Hà My còn khiến cho dân mạng "mắt chữ O miệng chữ A" vì những bộ đồ hở bạo, khoe đường cong quyến rũ. Vào tháng 4/2021, Âu Hà My còn khoe những hình ảnh dịu dàng trong tà áo dài sau khi bảo vệ luận văn thành công. Có thể thấy, ngoài chăm sóc vẻ bề ngoài, cô còn không ngừng nâng cao tri thức nhờ việc học hỏi, thăng tiến trong sự nghiệp. Trong thời gian qua, Âu Hà My tập trung nhiều hơn cho việc kinh doanh khách sạn, nha khoa của gia đình. Cô cũng nhận lời quảng cáo cho nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm. Đáng chú ý, vào tháng 3/2021, Âu Hà My tiếp tục gây sốt khi mua thêm một căn nhà mới để đón Tết Canh Tý cùng mẹ. Bên cạnh đó, Âu Hà My cũng thường xuyên đi làm thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm dịch bệnh phức tạp. Có cuộc sống khá hơn nhiều người, Âu Hà My vẫn giữ thói quen "thượng lưu" chơi golf và thường xuyên khoe dáng đầy quyến rũ trên sân cỏ. Vào thời gian rảnh rỗi, cô nàng trổ tài nữ công gia chánh, khoe rất nhiều món ăn ngon do chính mình thực hiện. Mời độc giả xem video: Trọng Hưng tố cáo Âu Hà My bịa đặt chuyện sảy thai,chuyện vay 1 tỷ từ gia đình vợ cũ là sai sự thật? - Nguồn: SaoStar

