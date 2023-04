Ra mắt trang phục đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32

Sự kiện bao gồm các hoạt động ra mắt Bộ trang phục và giao lưu cùng các vận động viên tham dự SEA Games 32, được tổ chức tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/4. Sự kiện có sự tham dự của ông Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, ông Lê Văn Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty cổ phần Động Lực cùng nhiều HLV, VĐV của đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32. Sự kiện ra mắt trang phục trên cũng là cơ hội để người dân được tới tham gia và trực tiếp khám phá bộ sưu tập dành cho các vận động viên đội tuyển quốc gia trong kỳ SEA Games 32 sắp diễn ra tại Campuchia. Trong năm 2023, Công ty cổ phần Động Lực tài trợ cho đoàn thể thao Việt Nam 7200 sản phẩm cho các VĐV, HLV các môn. Bên cạnh đó, bóng thi đấu chính thức của môn bóng đá nam, nữ tại SEA Games 32 cũng do Động Lực sản xuất. Bộ sưu tập trang phục của đoàn thể thao Việt Nam năm 2023 mang thông điệp "Play like a Champion'' thể hiện sự thấu hiểu đối với những khó khăn và các nỗ lực của các VĐV. Thông qua đó truyền đến thông điệp chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào dân tộc. Bộ sưu tập trang phục của đoàn thể thao Việt Nam năm 2023 sử dụng tông màu đỏ làm chủ đạo, được nhấn nhá bằng các chi tiết như ngôi sao năm cánh và họa tiết vẩy rồng cách điệu. Tất cả đều được lấy từ cảm hứng từ những yếu tố mang tinh thần dân tộc nhất như lá cờ đỏ sao vàng hay truyền thuyết con rồng cháu tiên. SEA Games 32 (Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32) sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 17/5 trên đất Campuchia. Dự kiến, các môn thể thao tại SEA Games 32 sẽ được tổ chức tại 5 địa điểm thi đấu là: Phnom Penh, Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot, Kep. Tại SEA Games 32, Đoàn thể thao chủ nhà Việt Nam có hơn 1.000 thành viên, trong đó có hơn 700 vận động viên tham gia tranh tài tại 552 trên tổng số 581 nội dung của 31 môn. Theo thông tin từ Tổng cục Thể dục Thể thao, so với SEA Games 31, Đoàn thể thao Việt Nam phấn đấu giành 90-120 HCV để nằm trong tốp 3. Theo tính toán của ngành thể thao, do bị chủ nhà Campuchia cắt giảm nhiều môn, phân môn thế mạnh (như bắn súng, đua thuyền canoeing/rowing...) nên thể thao Việt Nam mất khoảng 50 HCV so với SEA Games 31.

