Khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu bóp vai cho bạn gái khiến netizen thích thú

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chính thức công khai mối quan hệ vào tháng 8/2022, sau khoảng thời gian 2 năm hẹn hò. Sau khi công khai chuyện tình cảm, cặp đôi trai tài gái sắc liên tục đăng tải những khoảnh khắc tình tứ trên mạng xã hội. Mới đây, bạn gái Đoàn Văn Hậu chia sẻ khoảnh khắc được chàng cầu thủ bóp vai thư giãn khiến cư dân mạng thích thú. Dù ánh mắt anh nhìn sang hướng khác nhưng bàn tay cầu thủ Đoàn Văn Hậu vẫn thuần thục mát-xa cổ, vai, gáy giúp Hải My đỡ mỏi. Cả hai vừa nói chuyện vừa cười đùa vui vẻ. Cô nở nụ cười rạng rỡ, trên gương mặt tràn đầy hạnh phúc khi được bạn trai quan tâm đến mình. Tuy nhiên, nàng WAG vẫn chưa dành lời khen tuyệt đối nào cho Văn Hậu mà chỉ nhận xét bằng hai từ "tàm tạm". Phút giây đời thường giản dị ấy cũng đủ nói lên tình cảm ngọt ngào, thắm thiết của đôi trai tài gái sắc. Được biết, hiện tại Văn Hậu gặp chấn thương lưng và phải nghỉ ngơi hồi phục. Không thi đấu, Đoàn Văn Hậu dành thời gian bên cạnh bạn gái Doãn Hải My. Cả hai được xem như cặp đôi vàng của làng bóng đá, tương xứng từ nhan sắc đến tài năng. Hải My là nguồn động lực lớn cho Văn Hậu trong thời gian cầu thủ này chấn thương không thể thi đấu. Trong thời gian hẹn hò, Văn Hậu và Hải My thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau. Ảnh: FBNV

