Quang Linh Vlogs tiết lộ sự thật về Quang Dũng, fan tiếc nuối

Dù không hoạt động trong ngành giải trí nhưng cái tên Quang Linh Vlogs phủ sóng gần như toàn bộ mạng xã hội bởi những hoạt động thiện nguyện của mình cùng team Châu Phi tại Angola. Những câu chuyện thường ngày của anh luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người. Trong vlog mới đây, Quang Linh lần đầu lên tiếng tiết lộ lý do Quang Dũng Vlog không ra video mới trong suốt thời gian gần đây. Theo đó, cách đây gần 1 tháng, Quang Dũng bất ngờ bị bệnh, sau khi đi khám thì phát hiện tình trạng biến chứng của căn bệnh sốt rét đang trở nặng, gây ảnh hưởng không lớn đến sức khỏe. Sau 1 khoảng thời gian suy nghĩ, Quang Dũng quyết định chia sẻ với Quang Linh, đồng thời thông báo tạm dừng làm việc tại Châu Phi để lên đường trở lại Việt Nam để chữa bệnh. Anh hứa sau khi sức khỏe cải thiện sẽ trở lại để đồng hành cùng anh em. Theo chia sẻ của Quang Linh, nếu bệnh này không chữa dứt điểm sẽ có những chuyển biến khó lường. Ngay khi nghe Quang Linh nói chuyện, đông đảo khán giả đều ngỡ ngàng đồng thời để lại bình luận động viên Quang Dũng cố gắng chữa bệnh sớm để quay trở lại và làm nên những điều ý nghĩa. Quang Linh Vlog nổi tiếng với kênh Youtube 3,6 triệu người đăng ký. Anh thường chia sẻ những video về cuộc sống sinh hoạt ở châu Phi của mình cũng như các thành viên trong team. Từ những ngày đầu làm quen với người dân Angola, hiện tại, nam Youtuber gốc Nghệ An đã mở được một trang trại lớn và trở thành ông chủ. Mặc dù vậy, công việc ở nông trại của Quang Linh Vlog luôn đối diện với nhiều thử thách. Khi mới thành lập, vì chưa quen với đất canh tác và thời tiết nên Quang Linh Vlog thường xuyên gặp nhiều chuyện không may. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, công việc của Quang Linh Vlog đã bắt đầu ổn định hơn. Quang Linh Farm có điện tích 14 ha tại Bailundo (hiện Huambo, Angola). Đây là trang trại lớn nhất trong khu vực. Anh đầu tư cho trang trại 2 tỷ đồng. Ngoài việc trồng các loại cây nông sản, trang trại còn nuôi dê, nuôi vịt... để bán kiếm tiền.

