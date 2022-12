Vận đên chưa dứt, trang trại bạc tỷ Quang Linh Vlogs gặp biến lớn

Mới đây trên trang Youtube, Quang Linh Vlog đã cập nhật tình hình về trang trại 4,3 tỷ. Không phải khoe thành quả thu hoạch các loại củ quả, nam Youtuber tiết lộ nơi này vừa gặp sự cố nghiêm trọng. Theo đó, để tăng gia sản xuất, anh đã mua rất nhiều máy móc hiện đại. Bởi vậy nam Youtuber đã xây thêm nhà kho để cất các loại máy móc đắt tiền này. Thế nhưng, trong quá trình xây dựng nhà xưởng, thời tiết không ủng hộ, khu vực Quang Linh ở gặp bão to. Và toàn bộ phần nhà kho đang xây dựng đã bị đổ sập. Nguyên nhân là do xây dựng sai kĩ thuật, không dùng các biện pháp chằng chống nên phần tường thiếu kiên cố. “Mấy hôm nay bận quá, để các anh em xây dựng nên mình không để ý hết được. Bây giờ thì ‘toang’ rồi, mưa một cái, gặp gió lớn là sập luôn. Đen thế nhỉ", hiện tượng mạng Việt Nam ở châu Phi than thở. Dù buồn nhưng nam Youtuber vẫn cảm thấy may mắn bởi không có ai bị thương. Phía Quang Linh đã dặn dò các thợ xây, tiếp tục quá trình xây dựng theo đúng kế hoạch. Trước đó không lâu, Quang Linh từng bức xúc bởi nhiều đồ đạc phục vụ sản xuất "không cánh mà bay" chỉ trong một thời gian ngắn. Sau quá trình điều tra, 9X mới phát hiện ra người lấy trộm không ai khác chính là quản lý của trang trại. Quang Linh và các thành viên khác đã có buổi gặp mặt, muốn người quản lý khai xem đã lấy những tài sản gì đem bán để đi chuộc về. Tuy nhiên, thay vì hối cải, người này không chịu tiết lộ bất cứ thông tin nào về chuyện trộm cắp của mình, buộc Quang Linh phải báo công an. Khi ấy, hiện tượng mạng xứ Nghệ cảm thấy rất buồn bởi ngoài công sức, tiền của, anh còn bỏ rất nhiều niềm tin, niềm hy vọng vào từng sản phẩm, từng con người trong trang trại.

