Qua clip của Phí Ngọc Hưng, hot girl Xoài Non lộ nhan sắc thật

Mới đây trên story Facebook, Phí Ngọc Hưng đã tăng tải clip ngắn. Trong video, anh không xuất hiện mà nhân vật chính là cặp vợ chồng Xemesis và hot girl Xoài Non. Có lẽ họ đã có một buổi tụ tập rồi rủ nhau đi ăn uống. Ở lần lên sóng này, hot girl Xoài Non diện đồ giản dị. Thế nhưng nàng dâu hào môn nổi bật với mái tóc nhuộm sáng màu, đang tập trung ngồi nướng đồ. Không trang điểm cầu kỳ, góc máy cũng chẳng căn chỉnh nhưng nhan sắc Xoài Non làm ai cũng xuýt xoa. Ở khung hình nào, có bị "dìm hàng" hay không nhưng gái đẹp vẫn làm người đối diện khó rời mắt với làn da trắng sáng mịn màng, nụ cười tươi tắn. Dân mạng liên tục xuýt xoa, Xemesis đúng là có phúc khi lấy được cô vợ xinh đẹp như vậy. Xoài Non bị đào lại loạt ảnh thuở em chưa 18. Tuy thời đi học có hơi tròn trịa một tý nhưng bà xã Xemesis vẫn sở hữu những đường nét xinh xắn như mắt to, sâu trông rất có hồn, sống mũi cao vút. Và nhan sắc ấy vẫn giữ được đến thời điểm hiện tại. Trước đó, Xoài Non nhiều lần bị chụp lén. Dù không được báo trước, nước ảnh vừa mờ vừa tối nhưng 10X làm bao người xuýt xoa từ thần thái đến sắc vóc. Dường như ngoại hình của gái xinh không bị dìm chút nào. Những hình ảnh mặt mộc của Xoài Non khi ở nhà cũng cực chất lượng. Xoài Non từng tham gia một show trên truyền hình, nàng dâu hào môn được khen ngợi về nhan sắc. Những khoảnh khắc này đều chụp khi bị thiếu sáng nhưng Xoài Non vẫn tự tin "cân" tất cả. Ở tuổi 20, ngoài sở hữu vô số hàng hiệu đắt tiền, Xoài Non còn làm bao người ngưỡng mộ khi khoe cuộc sống sang chảnh, đi du lịch khắp nơi. Hiện 10X là gương mặt có tiếng trong làng mẫu ảnh, chụp lookbook tại Sài Gòn, viết bài PR sản phẩm trên trang cá nhân,... giúp cô kiếm được kha khá tiền.

