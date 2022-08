Choáng ngợp không gian để đồ của vợ chồng hot girl Xoài Non

Xoài Non và Xemesis là cặp đôi nhận được nhiều sự mến mộ từ công chúng. Bên cạnh câu chuyện tình ngọt ngào, cả 2 còn khiến cư dân mạng ngưỡng mộ trước khối tài sản khủng. Vừa qua, vợ chồng hot girl Xoài Non đã chuyển về ngôi nhà mới và hạn chế chia sẻ thông tin này với công chúng. Mới đây, gái xinh 2K tiếp tục gây xôn xao mạng xã hội khi lần đầu khoe không gian chứa quần áo trong nhà mới của mình. Trên kênh YouTube cá nhân, Xemesis đăng tải video khoe ngôi biệt thự mình và Xoài Non vừa chuyển về. Không gian nhà mới của cặp sao được thiết kế theo phong cách hiện đại với nội thất sang trọng. Streamer giàu nhất Việt Nam cho biết khu vực phòng riêng là nơi anh đầu tư khủng nhất. Tại không gian này hot girl Xoài Non cũng xuất hiện để giới thiệu với người hâm mộ nơi nghỉ ngơi của mình. Phòng ngủ của cả 2 có không gian rộng rãi. Đặc biệt, khu vực để quần áo của họ được phân chia tách biệt theo sở thích của vợ và chồng. Trong khi Xemesis xếp đồ đơn giản, hầu hết là áo thun, thì Xoài Non lại có cả căn phòng riêng với đủ thể loại. Trong video mới này, Xemesis tiết lộ hiện tại Xoài Non đang có hơn 600 bộ đồ và nhiều loại phụ kiện khác. Trước lời "cà khịa" của chồng, Xoài Non nhanh chóng giải thích hàng trằm bộ quần áo của cô là phục vụ cho công việc, số khác là được nhiều nhãn hàng thời trang tặng. Trong video, người hâm mộ không khó bắt gặp những thương hiệu đắt đỏ như: Chanel, Gucci, YSL, Burberry,.. trên kệ đồ nhà Xoài Non. Qua khung ảnh "đậm mùi tiền", cộng đồng mạng càng bày tỏ sự trầm trồ về độ chịu chi vào đồ hiệu của vợ chồng hot girl. Ảnh: Tổng hợp

