Xoài Non bị đào ảnh thời đi học, nhan sắc có như hiện tại?

Mới đây một diễn đàn trên MXH gây chú ý khi đào lại loạt ảnh Xoài Non thuở còn ngồi ghế nhà trường. Được biết, thời điểm đó hot girl Xoài Non chưa 18 tuổi, vẫn là một cô học sinh hồn nhiên, trong sáng. Hồi ấy Xoài Non vẫn để tóc đen, thời trang không đồng phục nhà trường thì là áo dài trắng tinh khôi. Gương mặt gái xinh khi đó trông đẫy đà, thân hình cũng bụ bẫm hơn bây giờ. Tuy nhiên, trông Xoài Non thời điểm đó vẫn toát lên vẻ đẹp theo kiểu con lai dù bố mẹ đều là người Việt Nam. Tóc đen, đôi mắt to tròn cùng chân mày rõ nét, dù khi ấy tuổi còn nhỏ nhưng Xoài Non rất biết nhấn vào những chi tiết sáng giá trên khuôn mặt để ngoại hình được lộng lẫy hơn. Nhiều người vẫn đồn rằng “Xoài Non đẹp từ trong trứng nước”, những bức ảnh này chính là minh chứng cho điều đó. Tuy thời đi học, Xoài Non có hơi “ú nu” nhưng không thể phủ nhận được rằng, nhan sắc của hot girl lai Tây khi ấy vô cùng xinh đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Được biết, Xoài Non khi ấy là học sinh của trường THPT Trường Chinh, TP.Hồ Chí Minh tuy nhiên cô bỏ học khi đang học dở lớp 10. Xoài Non của hiện tại đã "chín", mang vẻ đẹp của sự trưởng thành và ngày càng mặn mà, quyến rũ. Hiện tại, cô đang sở hữu tài khoản Instagram cá nhân với hơn 1,9 triệu người theo dõi. Xoài Non đã có kha khá kinh nghiệm diễn xuất và góp mặt trong một số bộ phim sitcom, MV ca nhạc. Cô còn là gương mặt có không ít tiếng tăm trong làng mẫu ảnh, chụp lookbook tại TP HCM. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

