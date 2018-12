Philippines tập lậu trước trận bán kết AFF Cup 2018 với đội tuyển Việt Nam

Theo quy định của BTC AFF Cup 2018, các đội tuyển dù là chủ nhà hay đội khách chỉ được phép tập trên SVĐ chính thức 1 buổi tập duy nhất. Nhưng theo phóng viên đang có mặt tại Bacolod, đội chủ nhà Philippines đã có buổi tập thứ hai trên mặt sân này. Việc đội tuyển Philippines tập buổi thứ hai trên mặt sân Panaad trước vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2018 là hoàn toàn sai quy định và có thể bị xếp vào hình thức tập chui. Dù là một HLV chuyên nghiệp từng chinh chiến tại giải bóng đá cao nhất thế giới như World Cup nhưng điều mà HLV Sven Goran Eriksson làm khiến giới truyền thông cũng như NHM thực sự thấy thiếu hài lòng cho dù Philippines là nước chủ nhà. Không chỉ tập chui, HLV Sven-Goran Eriksson đã bố trí lực lượng an ninh chặn cổng không cho truyền thông vào tác nghiệp nhằm giấu bài cho đội tuyển Philippines. Để cảnh giác các phóng viên đến từ Việt Nam, người đàn ông phụ trách an ninh mặc áo trắng còn cầm theo cả bộ đàm để có thể liên lạc với các đồng nghiệp đứng chặn ở các cửa ra vào quanh sân Panaad Không thể tìm cách để vào sân tác nghiệp, các phóng viên đến từ Việt Nam đành chấp nhận đứng la liệt ở bên ngoài cổng. “Cấm cửa” phóng viên Việt Nam, nhưng HLV Eriksson lại tỏ ra khá thoải mái với NHM và truyền thông quê nhà. Trong ảnh là nhóm CĐV của Philippines vừa bước ra từ trong sân khi buổi tập của đội nhà đang diễn ra. Theo chia sẻ của nữ nhân viên Liên đoàn bóng đá Philippines, đây là buổi tập kín của đội chủ nhà và họ từ chối sự tiếp cận của báo chí trước thềm bán kết AFF Cup. Nhân viên an ninh được bố trí khắp sân. Khi thấy phóng viên Việt Nam đến gần, ngay lập tức họ tìm cách ngăn cản Thậm chí, để có thể yên tâm hơn, lực lượng an ninh còn lấy xe máy đi vòng quanh sân để quan sát.

