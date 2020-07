Phan Lâm Ngọc Huyền người mẫu nhí tài không đợi tuổi

Mới đây, người mẫu nhí Ngọc Huyền được chú ý khi tham gia show thời trang kỷ niệm 5 năm thành lập thương hiệu Happy Clothing của nhà thiết kế Thảo Nguyễn. Trong show diễn, người mẫu nhí Ngọc Huyền được lựa chọn với vị trí đặc biệt ở 2 lĩnh vực - vừa là diễn viên múa mở màn trình diễn màn 3, vừa diễn kết màn bộ sưu tập "Color of life". Trên sàn diễn thời trang, người mẫu nhí Ngọc Huyền xuất hiện nổi bật với trang phục cách tân màu hồng neon, kết hợp phụ kiện lấy cảm hứng từ nón lá. Ngọc Huyền gây ấn tượng với mái tóc dài, sở hữu nét xinh xắn dịu dàng. BST "Color of life" mà người mẫu nhí Ngọc Huyền làm vedette lấy cảm hứng từ những sắc màu tươi mới , những cung bậc cảm xúc trong cuộc sống. Thông qua BTS trên, nhà thiết kế Thảo Nguyễn giới thiệu hình ảnh các bộ áo váy truyền thống cách tân mang tính ứng dụng cao. Trở lại với cô mẫu nhí tên Ngọc Huyền, cô bé được đánh giá khá đa tài. Không chỉ là người mẫu, cô còn làm MC, có năng khiếu ca hát, múa ballet. Ngọc Huyền yêu thích lĩnh vực nghệ thuật, song cô bé vẫn cân bằng tốt việc học tập , và luôn dẫn đầu bảng thành tích của lớp. Bên cạnh Ngọc Huyền luôn có mẹ - người theo sát và chăm sóc cho cô bé trong mỗi hoạt động. Theo con gái từ những ngày đầu bước vào lĩnh vực nghệ thuật, mẹ Ngọc Huyền chia sẻ: "Mặc dù hai vợ chồng tôi đều làm cán bộ quản lý trong cơ quan nhà nước, công việc bận rộn nhưng khi thấy con có đam mê với nghệ thuật thật sự, tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian để theo sát con trong mỗi chương trình. Khi thấy con hăng say tập luyện và sự trưởng thành của con từng ngày, bản thân tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và cuốn theo đam mê của con lúc nào không hay!". Mời quý độc giả xem video: Thanh Hằng làm vedette nhưng mẫu nhí với màn catwalk trong lồng cầu mới là người chiếm spotlight - Nguồn: Saigon Stories

